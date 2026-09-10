DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 11. SEPTEMBAR: Ovan uvodi zdravije navike, Blizanci u sukobu sa ženama, Devica sa nadređenima, Ribama stiže novac

SAZNAJTE šta vas u petak, 11. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mlad Mesec u kući posla fokusira vas na radne obaveze i zadatke i karijeru. Imate potrebu za reorganizacijom vašeg posla, kao i priliku da rešite zaostala pravna pitanja. Uvodite zdravije navike. Potreba za osamljivanjem.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mnoštvo planeta u kući kreativnosti donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetničkom zanimanju ili javnoj delatnosti. Mlad Mesec u kući mašte donosi vam ideju kako da započnete privatni biznis ili da hobi pretvorite u posao.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mlad Mesec, koji se dešava jednom godišnje, u vašoj kući privatnog života, ove godineu pozorava na svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac, mlad Mesec, jednom godišnje, nađe se u kući komunikacija i biznisa, a ove godine može da vam donese ugovor o isplativom poslu, dobitke preko kraćih putovanja, polaganja stručnog ispita. Razdražljivost.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mlad Mesec u kući posla i novca, jednom godišnje, ove godine povoljno utiče na vaše finansijsko stanje, donoseći vam dobitke preko nekretnina, intelektualnih ili uslužnih delatnosti. Povišen pritisak.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Jednom godišnje, mlad Mesec u vašoj kući ličnosti, ove godine pravi napet aspekt sa Saturnom, donoseći finansijske i probleme sa nadređenima. Ni odnos sa ljubavnim partnerom nije mnogo bolji, mogućnost naglog raskida.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Jednom godišnje, mlad Mesec u vašoj kući podsvesti ali i prepreka, naglašava vašu intuiciju, U vreme mladog Meseca, koji upravlja vašom karijerom, uspeh očekuje psihologe, umetnike, lekare, naučne istraživače. Nervoza.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mlad Mesec, koji upravlja vašim finansijama, jednom godišnje u vašoj 11. astrološkoj kući, ove godine donosi vam uvećanje prihoda, realizaciju planova i ambicija. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

U vreme mladog Meseca, u kući karijere i autoriteta, ove godine, mogući su sukobi sa nadređenima ili roditeljima. Donosite važnu poslovnu odluku. Očekuje vas više izlazaka i druženja sa prijateljima. Štitna žlezda.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

U vreme mladog Meseca, u devetoj kući, koji se dešava jednom godišnje, možete uspešno rešiti pitanja u vezi sa važnim pravnim pitanjima, visokim obrazovanjem, inostranstvom ili prekookenskim putovanjem. Izbegavajte alkohol.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

U vreme mladog Meseca u kući novca, koji se dešava jednom godišnje, ove godine očekuje vas uvećanje prihoda i rešavanje važnih finansijskih pitanja, u vezi sa podelom imovine, kreditom, alimentacijom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Napeti aspekti u kući partnerstva donose vam sukobe sa voljenom osobom koji danas u vreme mladog Meseca mogu da se intenziviraju. Pruža vam se prilika za uvećanje prihoda preko privatnog biznisa ili nekretnina.