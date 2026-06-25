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DAN ZA SUDBINSKE SUSRETE Astro savet za četvrtak, 25. jun: Ova tri znaka su pravi srećnici kojima Venera i Saturn donose ljubav i novac

Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 06. 2026. u 07:00

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DANAS na nebu imamo jedan sjajan i jedan izazovan aspekt.

ДАН ЗА СУДБИНСКЕ СУСРЕТЕ Астро савет за четвртак, 25. јун: Ова три знака су прави срећници којима Венерa и Сатурн доносe љубав и новац

Foto: Deposit

Prvi je vatreni trigon između Venere u Lavu i Saturna u Ovnu, 25. juna u 12.01, koji donosi lepe ljubavne priče, susrete sa sudbinskim, ozbiljnim partnerima s kojima je moguć ulazak u brak i proširenje porodice. Na poslovnom planu, ovaj aspekt donosi uspeh u javnoj delatnosti i popularnost, prepoznatljivost u profesionalnim krugovima. Ovaj trigon će na ljubavnom planu najviše osetiti Ovnovi, Lavovi i Strelci.

Drugi aspekt, kvadrat između Sunca u Raku, simbolu privatnog života i Neptuna u Ovnu, simbolu sukoba, u 22.38, upozorava na konflikte i rasprave sa članovima porodice. Ovaj aspekt će najviše osetiti Rakovi, Ovnovi, Vage i Jarčevi.

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