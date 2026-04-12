IZRAEL NAKON RAZGOVORA U PAKISTANU UDARIO TAMO GDE IRAN NAJVIŠE BOLI: Brutalno ubijanje i ono malo pregovora tok primirje teče

IZRAELSKI napad na južni libanski grad Kana ubio je pet osoba i ranio druge, izvestila je u nedelju Libanska nacionalna novinska agencija.

Agencija je takođe rekla da su odvojeni izraelski napadi pogodili i druge zajednice širom okruga Tire, ranivši najmanje tri osobe u Maraki.

Libanske vlasti su u subotu izvestile da su izraelski napadi ubili najmanje 18 osoba širom južnog Libana, navodeći da je ukupni broj poginulih u ratu koji je počeo prošlog meseca između Tel Aviva i libanske opozicione grupe Hezbolah premašio 2.000.

Izraelski napadi na selo blizu Sidona u južnom Libanu ubili su najmanje osam osoba i ranili još devet, saopštilo je u subotu Ministarstvo zdravlja Libana, prenela je Al Džazira.

(Tasnim)

