Panorama

NOVA MISTERIJA NA DNU OKEANA: Naučnici otkrili neobičnu formaciju na (VIDEO)

Predrag Stojković

11. 04. 2026. u 23:45

TOKOM ekspedicije na dubokomorski greben severno od Havajskih ostrva, naučnici su otkrili prizor koji ih je iznenadio još 2022. godine: drevno, isušeno jezersko dno koje izgleda kao da je popločano žutim ciglama.

Foto Tanjug/Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP

Istraživački brod Nautilus otkrio je neobičan prizor dok je istraživao greben Liliʻuokalani unutar ogromnog američkog Nacionalnog morskog utočišta Papahanaumokuakea (PMNM), jednog od najvećih na svetu.

„PUT DO ATLANTIDE“

Istraživači iz Fondacije za istraživanje okeana istražuju područje na dubini većoj od 3.000 metara, a njihova otkrića mogu se pratiti uživo. Video objavljen na Jutjubu zabeležio je trenutak kada je tim koji je upravljao podvodnim vozilom naišao na formaciju.

VULKANSKI IZVOR

Uprkos dubini od oko hiljadu metara, jezersko dno koje su istraživači otkrili na vrhu podvodne planine Nutka izgledalo je iznenađujuće suvo. Naučnici su objasnili da se radi o frakturiranom toku hijaloklastične stene, vrste vulkanske stene koja se formira u erupcijama visoke energije, pri čemu se fragmenti talože na morsko dno.

Tokom snimanja, tim je primetio da tlo izgleda gotovo kao „pečena kora“ koja se može oljuštiti. Jedinstvene pukotine pod uglom od 90 stepeni, koje daju formaciji izgled cigle, verovatno su povezane sa naprezenjaem od zagrevanja i hlađenja usled višestrukih erupcija.

SAMO DELIĆ OKEANSKOG DNA JE ISTRAŽEN

Zemljina površina je većinom duboki okean, a studija iz 2025. godine otkrila je koliko malo smo zapravo videli dno najvećeg ekosistema naše planete.

Istraživači su izračunali da je u 67 godina otkako su ljudi počeli da beleže dubokomorske zarone, između 0,0006 i 0,001 procenata dubokomorskog dna vizuelno istraženo.

Ta procena predstavlja površinu od samo 3.885 kvadratnih kilometara, što je nešto više od veličine najmanje američke države Roud Ajlend, ili oko desetine veličine Belgije.

„Naše istraživanje ovog područja koje nikada ranije nije snimljeno pomaže istraživačima da dublje zarone u život na i unutar stenovitih padina ovih dubokih, drevnih podvodnih planina“, rekli su istraživači iz Fondacije za istraživanje okeana.

(sputnikportal.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
