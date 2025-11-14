DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 14. NOVEMBAR: Ovan dobija novu ideju, Lav da izbegava nepotrebne troškove, Strelcu i Vodoliji stiže novac
SAZNAJTE šta vas u petak, 14. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Dobijate novu ideju koja bi mogla da rezultira isplativim aranžmanom. Ipak nemojte da verujete svemu što vam predlaže osoba s kojom ste nekada sarađivali. Imate utisak da vam partner nešto prećutkuje. Podložnost povredama u kući.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Trigon Meseca sa Plutonom u kući karijere donosi vam povoljan dogovor sa osobom na položaju ili nadređenima. Povedite više računa o finansijama. Neko želi da iskoristi vašu dobronamernost. Smanjite unos šećera.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Pozicija Meseca, koji upravlja vašim poslovnim ali i ljubavnim životom čini vas sklonim raspravama sa saradnicima, članovima porodice i emotivnim partnerom. Susret s interesantnom osobom na slavlju, rođendanu. Nesanica.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec pravi izazovan aspekt sa Neptunom, planetom obmana, pa morate da budete obazriviji prilikom potpisivanja dokumenata, sklapanja dogovora kao i kontakta sa rođacima koje dugo niste videli. Smanjite unos šećera.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mada Mesec u Devici stavlja akcenat na posao i finansije, izbegavajte nepotrebne troškove i podizanje kredita. Pruža vam se šansa da zajedno s partnerom ostvarite nešto o čemu ste maštali. Unosite više vitamina.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u vašem znaku pravi napet aspekt s Neptunom pa nije povoljan trenutak za pravljenje planova sa strancima. Slobodne Device očekuje romantičan susret sa osobom sa posla. Izbegavajte konzervirane namirnice.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec u kući podsvesti pod uticajem Urana, podstiče vašu intuiciju, kreativnost ali i praktičan duh. Pozicija Neptuna, planete obmana, koji upravlja vašim finansijama, upouzorava da ne preduzimate rizične finansijske poteze.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec pravi trigon s Uranom u sedmoj kući donoseći vam uvećanje prihoda preko partnera, ljubavnog ili poslovnog. Teško ćete odoleti šarmu osobe koju možete da upoznate na koncertu, proslavi ili u pozorišnom foajeu.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec u kući karijere donosi novac preko poslova koji imaju veze sa nekretninama, arhitekturom, građevinarstvom, dizajnom. Emotivni partner sumnja u vašu iskrenost što vas iritira jer znate da preteruje. Glavobolja.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Kontakti sa strancima preko putovanja, predavanja, seminara ili stručnog usavršavanja. Ne bi trebalo da žurite s donošenjem važnih odluka. Ljubavni partner i članovi porodice očekuju da im posvetite više pažnje. Glavobolja.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Naglašena kuća strasti podstiče partnerovu ljubomoru, i vi znate da ima razloga za to. Možete da očekujete veće prihode preko ortakluka s nekim koga ste nedavno upoznali. Obratite pažnju na način ishrane.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec u napetom aspketu sa vašim vladaocem Neptunom donosi vam romantično raspoloženje ali i sklonost zabludama. Novac vam stiže preko intelektualnih i zanimanja koja imaju veze sa pisanjem. Unosite više tečnosti.
