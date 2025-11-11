NOVA VRSTA PČELE OTKRIVENA U AUSTRALIJI: Ima sićušne rogove - dobila ime "Lucifer" (FOTO)
AUSTRALIJSKI naučnici otkrili su novu vrstu pčele sa sićušnim rogovima, koju su nazvali "Lucifer" (Megachile lucifer).
Pčela je pronađena dok su istraživači posmatrali retku divlju cvetnicu koja raste u planinama Bremer, u regionu Goldfields, oko 470 kilometara istočno od Perta, prenosi BBC.
Rogovi, koje ima samo ženka, mogu da služe za odbranu, sakupljanje polena, nektara ili materijala poput smole za gradnju gnezda.
Vodeća naučnica istraživanja, Kit Prendergast sa Univerziteta Kertin, rekla je da je inspiraciju za ime dobila gledajući Netfliksovu seriju "Lucifer".
- Ženka je imala ove neverovatne male rogove na licu, a ime Lucifer mi se savršeno uklopilo - objasnila je ona.
Ovo je prvi put u poslednjih 20 godina da je pronađena nova vrsta iz ove grupe pčela.
Naučnici upozoravaju da bi i pčele i biljke na tom području mogle da budu ugrožene zbog promena staništa i klimatskih promena.
U izveštaju objavljenom u časopisu "Journal of Hymenoptera Research" navedeno je da bi područje oko mesta pronalaska pčele i retkog cveta trebalo formalno da se zaštiti.
Prendergast je istakla da se bez preciznog znanja o autohtonim pčelama i njihovim biljkama rizikuje gubitak obe vrste pre nego što se dovoljno istraže.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: MAGIČNA ETNA: Pogledajte spektakularnu erupciju
Preporučujemo
KINEZI NAPRAVILI KIBORG PČELE Probija im mozak sa 3 tanke igle i onda mogu sve - revolucionaran poduhvat
17. 07. 2025. u 12:52 >> 12:55
PČELE NAPALE PROLAZNIKE U FRANCUSKOM GRADU ORIJAKU: Tri osobe u kritičnom stanju
07. 07. 2025. u 00:32
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)