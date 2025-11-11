NOVA VRSTA PČELE OTKRIVENA U AUSTRALIJI: Ima sićušne rogove - dobila ime "Lucifer" (FOTO)

AUSTRALIJSKI naučnici otkrili su novu vrstu pčele sa sićušnim rogovima, koju su nazvali "Lucifer" (Megachile lucifer).

Foto: Free Images Pixabay

Pčela je pronađena dok su istraživači posmatrali retku divlju cvetnicu koja raste u planinama Bremer, u regionu Goldfields, oko 470 kilometara istočno od Perta, prenosi BBC.

Rogovi, koje ima samo ženka, mogu da služe za odbranu, sakupljanje polena, nektara ili materijala poput smole za gradnju gnezda.

Vodeća naučnica istraživanja, Kit Prendergast sa Univerziteta Kertin, rekla je da je inspiraciju za ime dobila gledajući Netfliksovu seriju "Lucifer".

- Ženka je imala ove neverovatne male rogove na licu, a ime Lucifer mi se savršeno uklopilo - objasnila je ona.

Yes, a new native bee species with small, devil-like horns has been discovered in Australia and officially named Megachile lucifer (or the "Lucifer bee") pic.twitter.com/6zjqJQht6L — The Pondering Post 🇰🇪 (@FormalMail31702) November 11, 2025

Ovo je prvi put u poslednjih 20 godina da je pronađena nova vrsta iz ove grupe pčela.

Naučnici upozoravaju da bi i pčele i biljke na tom području mogle da budu ugrožene zbog promena staništa i klimatskih promena.

U izveštaju objavljenom u časopisu "Journal of Hymenoptera Research" navedeno je da bi područje oko mesta pronalaska pčele i retkog cveta trebalo formalno da se zaštiti.

Prendergast je istakla da se bez preciznog znanja o autohtonim pčelama i njihovim biljkama rizikuje gubitak obe vrste pre nego što se dovoljno istraže.

(Tanjug)

