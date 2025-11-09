USMEREN DIREKTNO PREMA ZEMLJI: Oglasila se hitno Ruska akademija nauka - Na Suncu zabeležen snažan bljesak

NA SUNCU je zabeležen snažan bljesak usmeren direktno prema Zemlji, saopštila je laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) Ruske akademije nauka.

Foto: Printskrin Jutjub/ European Space Agency, ESA

"Snažna eksplozija događa se na Suncu. Njen maksimum još uvek nije poznat", objavila je laboratorija na svom Telegram kanalu.

Na grafikonu objavljenom na sajtu laboratorije, označeno je da je snaga eksplozije već premašila klasu X i nastavlja da raste, prenela je agencija Ria Novosti.

Kasnije je iz laboratorije Ruske akademije nauka navedeno da je eksplozija dostigla najviši nivo na skali od pet stepeni, i da je označena klasom X1.79.

Kako se navodi najnovija eksplozija na Suncu premašila je prethodnu od 25. avgusta, klase M4.6, koja je dostigla četvrti nivo na skali. Tada su naučnici upozorili na moguć povećani efekat solarnih aktivnosti u narednom periodu.

(Tanjug)