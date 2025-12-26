Tip fudbal

POBEDA LIDERA NE TREBA DA SE DOVODI U PITANJE: Evo zašto očekujemo da će današnja biti bez primljenog gola

Olja Mrkić

26. 12. 2025. u 11:09

KOVENTRI je pobedio u svakom od poslednjih sedam mečeva na domaćem terenu, a ekipa Frenka Lamparda izgleda spremna da savlada i ekipu Svonzija u petak.

ПОБЕДА ЛИДЕРА НЕ ТРЕБА ДА СЕ ДОВОДИ У ПИТАЊЕ: Ево зашто очекујемо да ће данашња бити без примљеног гола

FOTO: Tanjug/AP

Zasčiženo su na čelu Čempionšipa, pobedivši u 14 od 22 utakmice ove sezone, dok je Svonzi 19. sa sedam pobeda, pet remija i deset poraza.

Domaćini su u odličnoj formi, pobedili su u 16 ​​od poslednjih 20 utakmica na domaćem terenu u Čempionšipu pored već pomenutih sedam uzastopnih uspeha kod kuće.

Gosti se muče u odbrani, Svonzi nije uspeo da sačuva mrežu u 16 ​​od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu. Nisu odigrali bez primljenog gola ni u jednoj od poslednjih pet utakmica na gostovanjima.

Međutim, oni se muče i pred protivničkim golom. Postigli su samo devet golova u deset utakmica – prosečno 0,90 golova po utakmici na gostovanjima.

Nisu uspeli da pobede ni na jednoj od poslednjih šest gostujućih utakmica u Čempionšipu i trenutno su u nizu od četiri uzastopna poraza u gostima.

Ispod 2,5 gola je bila dobitna opklada u poslednje tri utakmice Koventrija u Čempionšipu, a šest od njihovih 14 pobeda ove sezone bilo je bez primljenog pogotka.

NAŠ TIP: 1&NG (2,82)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima