POBEDA LIDERA NE TREBA DA SE DOVODI U PITANJE: Evo zašto očekujemo da će današnja biti bez primljenog gola
KOVENTRI je pobedio u svakom od poslednjih sedam mečeva na domaćem terenu, a ekipa Frenka Lamparda izgleda spremna da savlada i ekipu Svonzija u petak.
Zasčiženo su na čelu Čempionšipa, pobedivši u 14 od 22 utakmice ove sezone, dok je Svonzi 19. sa sedam pobeda, pet remija i deset poraza.
Domaćini su u odličnoj formi, pobedili su u 16 od poslednjih 20 utakmica na domaćem terenu u Čempionšipu pored već pomenutih sedam uzastopnih uspeha kod kuće.
Gosti se muče u odbrani, Svonzi nije uspeo da sačuva mrežu u 16 od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu. Nisu odigrali bez primljenog gola ni u jednoj od poslednjih pet utakmica na gostovanjima.
Međutim, oni se muče i pred protivničkim golom. Postigli su samo devet golova u deset utakmica – prosečno 0,90 golova po utakmici na gostovanjima.
Nisu uspeli da pobede ni na jednoj od poslednjih šest gostujućih utakmica u Čempionšipu i trenutno su u nizu od četiri uzastopna poraza u gostima.
Ispod 2,5 gola je bila dobitna opklada u poslednje tri utakmice Koventrija u Čempionšipu, a šest od njihovih 14 pobeda ove sezone bilo je bez primljenog pogotka.
NAŠ TIP: 1&NG (2,82)
Preporučujemo
NOVI "LEK" ZA GLAVOBOLjU: Kada ženu boli glava uvek dobro dođe "pet glava" (VIDEO)
27. 12. 2025. u 06:00
NE ODUSTAJU OD SVOG STILA IGRE: Parižani nastavljaju u svom ritmu
26. 12. 2025. u 14:14
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)