POBEDA LIDERA NE TREBA DA SE DOVODI U PITANJE: Evo zašto očekujemo da će današnja biti bez primljenog gola

KOVENTRI je pobedio u svakom od poslednjih sedam mečeva na domaćem terenu, a ekipa Frenka Lamparda izgleda spremna da savlada i ekipu Svonzija u petak.

FOTO: Tanjug/AP

Zasčiženo su na čelu Čempionšipa, pobedivši u 14 od 22 utakmice ove sezone, dok je Svonzi 19. sa sedam pobeda, pet remija i deset poraza.

Domaćini su u odličnoj formi, pobedili su u 16 ​​od poslednjih 20 utakmica na domaćem terenu u Čempionšipu pored već pomenutih sedam uzastopnih uspeha kod kuće.

Gosti se muče u odbrani, Svonzi nije uspeo da sačuva mrežu u 16 ​​od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu. Nisu odigrali bez primljenog gola ni u jednoj od poslednjih pet utakmica na gostovanjima.

Međutim, oni se muče i pred protivničkim golom. Postigli su samo devet golova u deset utakmica – prosečno 0,90 golova po utakmici na gostovanjima.

Nisu uspeli da pobede ni na jednoj od poslednjih šest gostujućih utakmica u Čempionšipu i trenutno su u nizu od četiri uzastopna poraza u gostima.

Ispod 2,5 gola je bila dobitna opklada u poslednje tri utakmice Koventrija u Čempionšipu, a šest od njihovih 14 pobeda ove sezone bilo je bez primljenog pogotka.

NAŠ TIP: 1&NG (2,82)