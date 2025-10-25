MESEČNI HOROSKOP DO 22. NOVEMBRA: Bika očekuje promene na poslu, Raka nova ljubav, Devicu porodični problemi

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Škorpije, do 22. novembra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Naglašen znak Škorpije tokom celog perioda donosi vam finansijske i probleme s nasledstvom, podelom bračne imovine ili alimentacijom. Od 4. novembra, uspeh na ispitima, u radu sa strancima i pravnim spisima. S povratkom Urana u Bika, 8. novembra, razmišljate o privatnom biznisu i nekonvencionalnim vidovima zarade (IT sektor, influenserstvo). Retrogradni Merkur od 9. novembra, donosi probleme sa strancima, a sekstil Urana i Neptuna, 20. novembra, zaradu preko privatnog biznisa.

Ljubav Porodični problemi, očekuju vas početkom perioda, kao i posle 11. novembra kada Jupiter kreće retrogradno preko kuće privatnog života. Vaš vladalac Mars u devetoj kući, od 4. novembra donosi vam ljubav na putu, predavanju ili sa strancem. Napet aspekt s Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, koja 6. novembra ulazi u Škorpiju, podstiče ljubomorne scene. Susret s nekim ko nosi uniformu na radu.

Zdravlje Pojačana nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Već 25. oktobra, mogući su problemi na putovanjima i u saobraćaju. Pazite šta i kome pričate. Krajem oktobra, rešavate važna finansijska pitanja, a posle 4. novembra stiže novac, ali i vanredni troškovi. S povratkom Urana u vaš znak, 8. novembra, stari računi stižu na naplatu, moguća promena posla i sukob s autoritetima. Period od 11. novembra povoljan je za trgovinu, dogovore, učenje, saradnju sa strancima, a 20. novembar za finansije, privatni biznis, društveni ugled.

Ljubav Sunce u sedmoj kući tokom ovog perioda donosi svađe u emotivnim vezama i porodične probleme. S punim Mesecom u vašem znaku, 5. novembra, donosite važnu odluku o odnosu s partnerom. Vaš vladalac Venera, 6. novembra ulazi u Škorpiju najavljujući nesporazume s voljenom osobom. Susret s bivšom simpatijom 19. novembra, dok mlad Mesec 20. novembra donosi nezadovoljstvo i sukobe sa partnerom.

Zdravlje Pad imuniteta.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Prepuna kuća posla u koju je 23. oktobra ušlo i Sunce donosi probleme sa finansijama i saradnicima. Početkom novembra povedite računa o svojim izjavama u javnosti. U vreme retro-Merkura, od 9. do 19. novembra, neophodan je dodatni oprez s dokumentacijom. Uran u sekstilu s Neptunom, 20. novembra, donosi zaradu preko nekretnina i nekonvencionalnih vidova zarade. Krajem perioda, uvećanje prihoda ali i promena plana ili dogovora sa strancima.

Ljubav U vreme punog i mladog Meseca u Biku i Škorpiji, 5. i 20. novembra, moguće rasprave s voljenom osobom i članovima porodice. Tranzit vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašim privatnim životom preko sedme kuće, od 29. oktobra, donosi poznanstvo s mlađom osobom na proslavi, rođendanu, većem skupu. Venera, vladalac emotivnog života, 6. novembra, ulazi u šestu kuću, donoseći vam romansu na poslu.

Zdravlje Podložnost povredama na radu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Sunce, koje upravlja vašim finansijama, 23. oktobra ulazi u prepunu kuću kreativnosti, donoseći vam sjajne ideje i isplative ponude iz inostranstva (naročito u drugom delu perioda). Posle 29. oktobra, Merkur, planeta komunikacija, u kući posla, upozorava na probleme sa saradnicima, pravnim aktima, na putovanjima, ispitima, naročito od 9. do 19. novembra. Početkom novembra, izbegavajte nepotrebne troškove, sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora.

Ljubav Ulazak Marsa, planete akcije u kuću strasti, 4. novembra, donosi vam upoznavanje s nekim ko nosi uniformu na radu. Sa punim i mladim i Mesecom u kućama društvenog i ljubavnog života, 5. i 20. novembra, možete da se zaljubite u osobu koja je poznata u javnosti. Venera, planeta ljubavi u kući ljubavi, posle 6. novembra, slobodnim Rakovima nagoveštava ulazak u novu ljubavnu priču.

Zdravlje Problemi s cirkulacijom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Početkom perioda, stabilizacija finansija, a krajem oktobra Merkur u Strelcu, donosi uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti, ali i pravne probleme i razočarenje u prijatelja. Finansijski problemi 31. oktobra. Posle 8. novembra vraćate se staroj ideji, saradnji s nekadašnjim poslovnim partnerima, starim prijateljima. Posle 11. novembra, uvećanje prihoda preko visokog obrazovanja, dalekih putovanja, pravnih procesa. Sukob sa autoritetima. krajem perioda.

Ljubav Kvadrat Sunca i Plutona do kraja oktobra donosi porodične i probleme s ljubomornim partnerom. Oko 28. oktobra, dobre vesti u vezi s porodicom ili stambenim pitanjem. Merkur u kući ljubavi, 30. oktobra, slobodnima donosi ulazak moćne, sudbinske osobe u njihov život. Strastveni susret s nekim ko stiže iz inostranstva 4. novembra. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. novembra, rasprave sa ženama u porodici.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Mnoštvo planeta u kući biznisa i dogovora ometa Pluton iz kuće posla donoseći vam probleme u karijeri i komunikaciji sa saradnicima, naročito od 9. do 19. novembra. Ipak, možete da realizujete važan plan 24. oktobra. Pun Mesec, 5. novembra, donosi probleme na putovanjima, sa strancima, pravnim aktima, sudskim procesima, nekretninama u inostranstvu. Posle 8. novembra, ponovo razmišljate o staroj poslovnoj ideji ili saradnji sa starim partnerima.

Ljubav Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacije, u kući privatnosti, posle 29. oktobra donosi porodične i probleme s partnerom (naročito posle 4. novembra kada će i Mars ući u tu kuću). Ulazak Venere u Škorpiju, 6. novembra, nagoveštava ljubavni zanos s nekim koga ćete idealizovati, naročito u vreme mladog Meseca 20. novembra. Trzavice sa članovima porodice u trećoj dekadi perioda.

Zdravlje Problemi s cirkulacijom i urogenitalnim traktom. Oprez u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Pred vama je period profesionalnog i finansijskog uspeha, kao i prilika za napredovanje u karijeri, slavu preko javnih delatnosti. Isplativ ugovor 30. oktobra, kada nastupa jednogodišnji period koji donosi završetak visokog obrazovanja ili pravnog procesa. Vaš vladalac Venera, 6. novembra ulazi u Škorpiju, donoseći vam novac, a i stare račune na naplatu 8. novembra. Period retro-Merkura, od 9. do 19. novembra, nije povoljan za važne dogovore i potpisivanje ugovora.

Ljubav Aspekt Plutona, vladalaca partnerskih odnosa i Merkura, 30. oktobra, donose vam novu ljubav, moguća i trudnoća, odnosno, proširenje porodice. Posle 4. novembra strastveni susret s nekim ko često putuje. Pun Mesec u Biku, 5. novembra, nagoveštava upoznavanje s šarmantnom osobom preko posla. Mlad Mesec, 20. novembra, donosi novu ljubav koju možete da upoznate na putu, predavanju ili kod rođaka.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu. Oprez u saobraćaju.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Sunce u vašem znaku donosi vam priliv energije, volje, poslovni i finansijski uspeh. Oko 29. oktobra, novac dolazi i odlazi zbog problema s nasledstvom, kreditom, alimentacijom ili stipendijom. Vaš vladalac Mars u kući neočekivanih okolnosti od 4. novembra donosi probleme na putu. Od 9. do 19. novembra pazite na vredne sitnice, ne potpisujte važne ugovore. Retro-hod Jupitera, posle 11. novembra donosi novac preko obnove saradnje sa strancima, pravnih procesa, obrazovanja.

Ljubav Napeti aspekti Plutona u kući privatnog života, već početkom perioda donose probleme u porodici. Slobodni mogu da uđu u ozbiljnu vezu, moguća trudnoća, proširenje porodice. S Venerom u vašem znaku, posle 6. novembra, bićete znak u trendu, a 8. novembra stara simpatija kuca na vaša vrata. U vreme punog i mladog Meseca u kući partnerstva i vašem znaku, 5. i 20. novembra, donosite važne ljubavne odluke.

Zdravlje Išijas.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Mnoštvo planeta u 12. kući u trigonu s vašim vladaocem Jupiterom u kući novca i Saturnom u kući privatnosti najavljuje novac preko nekretnina, nasledstva ili podele bračne imovine. Ulazak Marsa u vaš znak 4. novembra donosi vam priliv energije, optimizma i entuzijazma. Sukobi sa saradnicima 5. novembra, a posle 8. novembra na naplatu stižu stara dugovanja. U vreme retrogradnog Merkura u vašem znaku, od 9. do 19. novembra, čuvajte vredne sitnice.

Ljubav Krajem oktobra ne donosite važne ljubavne odluke. Trzavice sa starijim članovima porodice 31. oktobra. Venera, vladalac društvenog života, posle 6. novembra, donosi obnovu romanse s nekim ko može da vas razočara, a nakon 8. novembra povratak stare simpatije u vaš život. U vreme mladog Meseca u kući tajni ali i frustracija, 20. novembra, možete da započnete romansu sa zauzetom osobom.

Zdravlje Oprez u saobraćaju 24. i 29. oktobra.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Period pred vama s prepunom 11. kućom, donosi vam iznenadne promene planova, finansijske probleme ili konflikte sa prijateljima. Venera, vladalac vaše karijere i kreativnosti, posle 6. novembra, donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, poput IT sektora, influenserstva. Od 9. do 19. novembra, u vreme retrogradnog Merkura koji upravlja vašim finansijama, čuvajte vredne sitnice, ključeve, kartice, telefone, ali i automobile.

Ljubav Planeta strasti, Mars, vladalac vašeg privatnog života, 4. novembra ulazi u kuću tajni donoseći vam romansu sa zauzetom osobom. Pun i mlad Mesec u kućama emotivnog i društvenog života, 5. i 20. novembra, slobodnima donose novu ljubav. Povratak Urana u kuću ljubavi, 8. novembra nagoveštava susret sa starom simpatijom, a retro-hod Jupitera posle 11. novembra i trudnoću, mogućnost veštačke oplodnje.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Mnoštvo planeta u kući karijere pod uticajem moćnog Plutona iz vašeg znaka, koji upravlja vašom karijerom, do kraja oktobra, donosi prilike za saradnju sa strancima, finansijsku ekspanziju ili promenu posla. Sredinom perioda, problemi s dokumentacijom i pravnim aktima, kao i na kraćim putovanjima. Retrogradni hod Jupitera preko kuće posla, od 11. novembra, vraća vas saradnji sa starim partnerima, starim poslovnim idejama ili rešavanju starih sudskih sporova.

Ljubav Posle 29. oktobra, moguć iznenadni raskid ili prekid nekog prijateljstva, naročito oko 4. novembra kada Mars ulazi u kuću društvenog života i flerta. U vreme punog Meseca u kući privatnosti, 5. novembra, donosite važnu porodičnu odluku. Ulazak u romansu s osobom koju upoznajete preko posla 6. novembra. U vreme retrogradnog Merkura, od 9. do 19. novembra, trzavice s voljenom osobom.

Zdravlje Problemi s cirkulacijom i visokim pritiskom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Sunca u devetu kuću donosi vam šanse za veliki poslovni uspeh, u inostranstvu, visokom obrazovanju ili rešavanje pravnih pitanja. Merkur u kući karijere, od 29. oktobra donosi konflikte s kolegama, a Venera u Škorpiji, od 6. novembra, uspeh na ispitima, zaradu preko putovanja, sudskih sporova, saradnje sa strancima. U vreme retrogradnog hoda Merkura preko kuće karijere, od 9. do 19. novembra, odložite važne dogovore i potpisivanje ugovora.

Ljubav Vaš vladalac Jupiter, planeta ekspanzije i srećnih okolnosti, u kući ljubavi, početkom perioda pravi napet aspekt s Hironom budeći sećanja na nekog ko vas je razočarao. Mars u Strelcu, posle 4. novembra, donosi trzavice s voljenom osobom. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. novembra, možete da započenete romantičnu komunikaciju s nekim ko često putuje ili se bavi intelektualnom delatnošću.

Zdravlje Pazite se za volanom.