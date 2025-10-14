DANAS SLAVIMO POKROV PRESVETE BOGORODICE: Mlade žene treba da ispoštuju sledeći običaj
PEĆKA Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu
Pravoslavni vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice za koji se smatra da je ženski praznik, posebno posvećen porodiljama i majkama. Pokrov Presvete Bogorodice, zaštitnice hrišćanskog sveta, jedan je od najvećih posvećenih Bogomajci, a obeležava se sećanje na njeno čudesno pojavljivanje.
Prema crkvenom predanju, ona se pojavila za vreme molitve u carigradskoj Bogorodičnoj crkvi 911. godine. Jevanđelsko predanje kaže da je bila obučena „u zlatokrasnu porfiru i sva je blistala u neiskazanom sjaju, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama“, a u rukama je imala veliki šal kojim kao da je pokrivala narod.
Pećka Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu.
Narodni običaji i verovanja
Praznik zastupnice ljudi pred Tvorcem poštuju svi, a žene, po običajnom kalendaru, danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove.
Mlade žene posebno se mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, posebno porodilja i majki. U našem narodu ovaj praznik naročito slave žene, poste i veruju da će lakše da rađaju i podižu decu.
Svi koji veruju u Bogorodicu i obeležavaju Pokrov Presvete Bogorodice na ovaj dan obavezno treba da izgovore reči: „Raduj se Radosti naša i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim“.
Koga Bogorodica prekrije svojim pokrovom on postaje nevidljiv za zle duhove i nečastive sile.
