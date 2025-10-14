DANAS SLAVIMO POKROV PRESVETE BOGORODICE: Mlade žene treba da ispoštuju sledeći običaj

PEĆKA Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu

Foto: SPC

Pravoslavni vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice za koji se smatra da je ženski praznik, posebno posvećen porodiljama i majkama. Pokrov Presvete Bogorodice, zaštitnice hrišćanskog sveta, jedan je od najvećih posvećenih Bogomajci, a obeležava se sećanje na njeno čudesno pojavljivanje.

Prema crkvenom predanju, ona se pojavila za vreme molitve u carigradskoj Bogorodičnoj crkvi 911. godine. Jevanđelsko predanje kaže da je bila obučena „u zlatokrasnu porfiru i sva je blistala u neiskazanom sjaju, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama“, a u rukama je imala veliki šal kojim kao da je pokrivala narod.

Pećka Patrijaršija proslavlja Pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu.

Narodni običaji i verovanja

Praznik zastupnice ljudi pred Tvorcem poštuju svi, a žene, po običajnom kalendaru, danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove.

Mlade žene posebno se mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, posebno porodilja i majki. U našem narodu ovaj praznik naročito slave žene, poste i veruju da će lakše da rađaju i podižu decu.

Svi koji veruju u Bogorodicu i obeležavaju Pokrov Presvete Bogorodice na ovaj dan obavezno treba da izgovore reči: „Raduj se Radosti naša i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim“.

Koga Bogorodica prekrije svojim pokrovom on postaje nevidljiv za zle duhove i nečastive sile.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta