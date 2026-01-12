Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 13. JANUAR: Bika očekuje ljubav u krugu prijatelja, Raka na putovanju, Vagu i Strelca dobici preko nekretnina

Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 01. 2026. u 20:22

SAZNAJTE šta vas u utorak, 13. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars, planeta akcije ali i sukoba, u kući karijere, pravi napet aspekt sa Hironom u vašem znaku donoseći vam sukobe s nadređenima i autoritetima. Finansijski dobici preko nekretnina, podele imovine, stipendije.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući partnerskih odnosa pravi trigon sa Saturnom u kući društvenog života donoseći vam upoznavanje s nekim preko prijatelja ili se iz nekog prijateljstva može roditi ljubav. Pod velikim ste psihičkim pritiskom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mars, koji upravlja vašim poslom i finansijama, u kući novca, pravi izazovan aspekt s Hironom u kući neočekivanih situacija, pa nemojte da pozajmljujte novac prijateljima. Uzdržite se od preterivanja u hrani i piću.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući ljubavi i kreativnosti pravi trigon sa Saturnom u devetoj kući donoseći slobodnim Rakovima ljubav na putovanju ili predavanju. Zauzete očekuje renesansa braka ili veze. Sukobi sa autoritetima i nadređenima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mars u kući posla pravi kvadrat sa Hironom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, sa radnim dozvolama, radnim vizama, pravnom dokumentacijom. Finansijski dobici preko nekretnina, alimentacije, podele imovine.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Trigon između Meseca u kući biznisa i dogovora i Saturna u kući partnerskih odnosa donosi vam uspeh preko sudskih sporova ili javne delatnosti. Susret sa bivšim ljubavnim partnerom. Finansijski problemi u privatnom biznisu.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Hiron (simbol vaše slabe tačke) u kući privatnog života pravi napet aspekt sa Marsom, vladaocem vašeg poslovnog ali i ljubavnog života, donoseći vam sukobe s voljenom osobom i članovima porodice. Dobici preko nekretnina.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u vašem znaku pravi trigon sa Saturnom u kući kreativnosti donoseći inspiraciju i uspeh umetnicima. Susret sa bivšim partnerom. Sukobi sa rođacima. Problemi sa ugovorima i "papirologijom". Dodatni oprez u saobraćaju.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Trigon između Meseca u kući podsvesti i Saturna u kući privatnog života donosi vam dobitke preko nekretnina i dalekih putovanja. Vanredni troškovi, ako se bavite privstnim biznisom. Poboljšanje odnosa sa ženama u porodici.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Kvadrat Marsa u vašem znaku i Hirona u kući privatnosti, upozorava na sukobe s članovima porodice. Vaš vladalac Saturn u kući biznisa i dogovora pravi trigon s Mesecom u kući novca donoseći vam finansijske dobitke.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući karijere pravi trigon sa Saturnom u kući novca pa vaše stare poslovne ideje mogu da naiđu na podršku nadređenih. Problemi u komunikaciji sa braćom, sestrama i rođacima. Dodatni oprez u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Trigon između Saturna u vašem znaku i Meseca u devetoj kući donosi vam ljubav na putovanju ili s nekim ko živi u inostranstvu.Uspeh na polaganju nekog starog ispita. Vanredni troškovi preko zanimanja u vezi sa bankarstvom, ekonomijom.

