DECA ZAROBLJENA U TESLI: Gigant hitno reagovao

TESLA je godinama ignorisala ozbiljne probleme sa kvakama koje su zarobljavale decu i odrasle u vozilima, međutim nakon brojnih hitnih slučajeva i pritiska, kompanija je priznala greške i najavila novi, sigurniji sistem otvaranja vrata.

Godinama je Tesla svoje uvučene kvake na vratima prikazivala kao revoluciju u dizajnu, simbol futurizma i luksuza.

Deca i odrasli su u trenutku panike ostajali zarobljeni u svojim Tesla vozilima, nesposobni da otvore vrata. Ova “inovacija” ubrzo se pretvorila u ozbiljan bezbednosni problem koji je mogao da ima tragične posledice.

Svedoci užasa zabeležili su kako roditelji nemoćno gledaju dok njihova deca ne mogu da izađu iz automobila, a u panici razbijaju prozore da bi spasili svoje najmilije. Sve to jer su Tesla kvake bile previše komplikovane i nedosledne, prava zamka za one koji se suoče sa hitnom situacijom.

Više od 140 prijava o kvarovima kvaka

Od 2018. godine, američka NHTSA je dobila stotine pritužbi na kvarove Tesla kvaka. Najstrašniji slučajevi uključuju najmanje devet roditelja koji nisu uspeli da otvore zadnja vrata Modela Y da izvuku svoju decu. Nekoliko puta, očajni roditelji bili su primorani da razbiju stakla jer su mala deca ostajala zarobljena, prepuštena strahu i panici

U jednom potresnom slučaju, četvoročlana porodica provela je više minuta u agoniji dok je njihov četvorogodišnjak bio zarobljen u automobilu. Ništa nije funkcionisalo onako kako je trebalo, a vreme je neumoljivo prolazilo. Srećom, dete nije povređeno, ali je strah ostao kao opomena.

Tesla priznaje propust

Franc fon Holcauzen, glavni dizajner Tesle, prvi put je javno priznao da je Tesla promašila sa svojim sistemom. Podela funkcija otvaranja između elektronskog i mehaničkog sistema, koji su bili raspoređeni na različitim mestima u vozilu, zbunjivala je korisnike i u panici ih kočila.

- Ako morate da nagađate da li kvaka radi na struju ili mehaniku dok vam život zavisi od toga, nismo odradili svoj posao - izjavio je Holcauzen. Nova generacija kvaka biće drastično drugačija, jedno dugme koje spaja obe funkcije, napravljeno da bude jasno, brzo i pouzdano čak i u najtežim trenucima.

