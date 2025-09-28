NEDELJNI HOROSKOP OD 28. SEPTEMBRA DO 4. OKTOBRA: Lava očekuju vanredni troškovi, Vagu tajna romansa, Strelca rasprave sa saradnicima

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 28. septembra do 4. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Prva Mesečeva četvrt u vašoj astrološkoj kući karijere i društvenog statusa, 30. septembra, donosi vam nove poslovne šanse zahvaljujući kojima možete da dođete do novog izvora prihoda. Sredinom nedelje, novac pristiže preko saradnje sa uticajnim i osobama iz javnog života. Krajem perioda, obratite više pažnje na dokumenta ili ugovore koje potpisujete.

Ljubav Rasprave s članovima porodice, početkom perioda. Moraćete da donesete važnu odluku o odnosu s bračnim partnerom. Ako ste odnedavno u vezi, očekuje vas prolazna kriza s voljenom osobom. Aspekti Venere, vladaoca partnerskih odnosa, donose vam susret sa nekadašnjom simpatijom, preko poslovnih kontakata.

Zdravlje Sklonost povredama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Naglašena deveta astrološka kuća s prvom Mesečevom četvrti, 30. septembra, donosi vam uspeh preko kontakata sa strancima, putovanja, visokoškolskog obrazovanja, ispita, pravnih pitanja. Novac vam pristiže preko aranžmana s rođacima ili osoba iz najbližeg okruženja, kao i preko advokature, turizma. Moguća obnova saradnju s nekadašnjim partnerima iz inostranstva.

Ljubav Sekstil između vašeg vladaoca Venere i Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, donosi nedelju punu uzbuđenja na emotivnom planu. Rasprave s voljenom osobom zbog sumnje u njegovu iskrenost prema vama. Muči vas neka neraščišćena situacija iz prošlosti, naročito ukoliko ste u drugoj ozbiljnoj vezi ili braku.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Prva Mesečeva četvrt u astrološkoj kući novca, 30. septembra, donosi vam probleme sa kreditima, stipendijama, alimentacijom, sponzorstvima, podelom bračne imovine. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Rasprave sa ženama na poslu. Izbegavajte nepotrebne troškove. Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, pravi napet aspekt sa Jupiterom, donoseći vam konflikte sa saradnicima.

Ljubav Venera koja upravlja vašim ljubavnim životom, pravi sekstil s Marsom u kući posla, donoseći vam romansu na poslu. U prvoj polovini perioda, moguća manja kriza u odnosu s voljenom osobom, naročito ako ste u braku ili dužoj vezi. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju harizmatičnu osobu iz javnog života.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u sedmoj astrološkoj kući, 30. septembra, mogući su problemi u ortačkim poslovima, sudskim sporovima, javnim delatnostima. Sredinom sedmice očekuje vas uvećanje prihoda, naročito preko intelektualnih, manuelnih i poslova koji podrazumevaju češća putovanja. Budite oprezniji prilikom potpisivanja ugovora. Imate podršku Bika.

Ljubav Početak nedelje, obeležiće rasprave s partnerom zbog njegove posesivnosti i ljubomore. Posle kratkotrajnog "primirja" krajem sedmice ponovo će se raspaliti strasti koje donose svađe.Slobodni Rakovi, preko rođaka, komšija ili na porodičnom slavlju, mogu da upoznaju mlađu osobu. Vodolija misli na vas.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Kvadrat između vašeg vladaoca Sunca u kući dogovora i Meseca u kući posla, 30. septembra, upozorava da obratite više pažnje na komunikaciju sa saradnicima, naročito sa ženama. Sredina nedelje, donosi vam vanredne izdatke. Uvećanje zarade preko intelektualnih i poslova koji zahtevaju preciznost. Budite oprezniji, ukoliko planirate dogovore sa strancima.

Ljubav Ova nedelja slobodnim Lavovima donosi upoznavanje preko interneta s nekim ko će ih prilično zaintrigirati. Sredinom sedmice, očekuju vas rasprava s mlađim članom porodice, kao i s bračnim partnerom. Krajem perioda, moguć ulazak u romansu sa zauzetom osobom. Neko ko živi u drugom gradu želi da vas vidi.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Prva Mesečeva četvrt u petoj kući, početkom perioda, donosi vam uspeh ako se bavite privatnom ili javnom delatnošću, naročito politikom ili sportom. Poslušajte savet Raka. Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom, obrazuje napet aspekt sa Jupiterom u kući neočekivanih situacija, što nepovoljno utiče na vaše finansije. Poslušajte savet Jarca.

Ljubav Odnos sa voljenom osobom može se naći na testu strpljenja, jer vam planete tokom ovog perioda nisu previše naklonjene. Slobodne Device, krajem perioda, očekuje susret sa starom simpatijom ili sa harizmatičnom, ali zauzetom osobom.Krajem sedmice, problemi u komunikaciji s emotivnim partnerom.

Zdravlje Oprez za volanom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u kući privatnog života, 30. septembra, očekuju vas problemi u porodičnom biznisu ili nekom drugom vidu samostalne delatnosti. Aspekti vašeg vladaoca Venere, planete novca, koja upravlja i vašim finansijama, donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina ili uslužne delatnosti. Ipak, izbegavajte nepotrebne troškove i pazite šta potpisujete.

Ljubav Nedostatak komunikacije sa partnerom nepovoljno utiče na vaš emotivni život, kao i na odnos s članovima porodice. Slobodne Vage, sredinom perioda, mogu da uđu u romansu sa zauzetom osobom koju poznaju preko poslovnih kontakata. Problemi sa mlađim članom porodice. Jedan Strelac misli na vas.

Zdravlje Izbegavajte alkohol.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u vašoj trećoj astrološkoj kući, 30. septembra, možete da očekujete poboljšanje finansijske situacije, i to preko saradnje s prijateljima, strancima, kao i kraćih putovanja. Sredina perioda donosi vam prilike za uvećanje zarade preko kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina. Krajem nedelje, poslušajte savet jedne Device.

Ljubav U prvoj polovini sedmice, očekuje vas susret sa osobom koja stiže iz inostranstva. Stara simpatija šalje vam romantičan poziv za izlazak. Sredinom perioda mogući su konflikti s bračnim partnerom zbog nedostatka poverenja ili ljubomore. Druga polovina nedelje, donosi vam brigu za starijeg člana porodice.

Zdravlje Oprez u saobraćaju.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u astrološkoj kući posla, početkom nedelje, očekuju vas problemi sa finansijama. Vanredni troškovi, krajem perioda, mogu da dovedu do konflikta i rasprava s poslovnim partnerom ili saradnicima. Ukoliko se bavite samostalnom delatnošću, naročito uslužnom, mogući su problemi s dokumentacijom, ugovorima, dogovorima, dodatni oprez.

Ljubav Aspekti Marsa, planete strasti i sukoba, u kući tajni i ograničenja, početkom sedmice, upozoravaju na probleme zbog partnerove posesivnosti. Aspekt između vašeg vladaoca Jupitera i Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, voljenu osobu čini sklonom dramatičnom ponašanju. Jedna Vodolija želi da vas vidi.

Zdravlje Pad imuniteta.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt formira se u vašem znaku, a ove godine 30. septembra, donosi vam trzavice sa saradnicima i kolegama, naročito ženama. Skloni ste pogrešnim procenama. Novac stiže preko intelektualnih i poslova koji podrazumevaju rukovanje novcem. Bićete razočarani ponašanjem jednog prijatelja, s kojim ste planirali zajednički posao.

Ljubav Pozicije vašeg vladaoca Saturna i Venere koja vlada vašom karijerom, nepovoljno utiče na odnos s partnerom. Neko ko živi u drugom gradu ili državi, šalje vam poruku romantične prirode. Sredinom perioda, nećete odoleti šarmu vatrenog znaka. Krajem sedmice, voljena osoba pokazuje znake posesivnosti.

Zdravlje Osetljiva koža.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Prva Mesečeva četvrt u kući ideja, 30. septembra, pod uticajem Venere iz kuće karijere, donosi dogovor o isplativom poslu. Problemi s kupovinom, prodajom ili izdavanjem stambenog i poslovnog prostora. Mada privodete kraju realizaciju nekih poslova, obratite više pažnje ako planirate ulaganje u aranžmane sa strancima, visokim obrazovanjem, putovanjima, pravnim aktima.

Ljubav Ponašanje bračnog partnera unosi tenziju u vaš odnos. Aspekti Venere, planete ljubavi, sredinom nedelje, nagoveštavaju strastveni susret sa zauzetom osobom s kojom ste nekada bili bliski. Ponašanje bračnog ili dugogodišnjeg partnera, u prvoj polovini nedelje, unosi tenziju i trzavice u vaš odnos.

Zdravlje Stomačne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao U vreme prve Mesečeve četvrti u vašoj 11. astrološkoj kući 30. septembra, očekuju vas dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade, interneta, influenserstva, prijatelja, velikih organizacija. Ukoliko dođe do promene nekih planova, nemojte da brinete, jer će vam to doneti svežu ideju za samostalni posao. Budite tolerantniji prema saradnicima. Poslušajte savet Raka.

Ljubav Početkom nedelje, voljena osoba pokazuje dobru volju da se prilagodi vašim obavezama. Slobodne Ribe mogu da upoznaju nekoga preko društvene mreže. Aspekt između vašeg vladaoca Jupitera i Merkura u kući ljubavi, krajem perioda nepovoljno utiče na komunikaciju s partnerom. Jedna Devica misli na vas.

Zdravlje Problemi sa zubima.