DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 17. SEPTEMBAR: Škorpija ima probleme na poslu, Bik u domu, Lav donosi važnu odluku, Vodolija dobija kreativnu idej

Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u sredu, 17. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Pixabay free images

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u trigonu sa Saturnom i Neptunom iz vašeg znaka, donosi vam nov početak u ljubavi, a na poslovnom planu šansu da pokrenete samostalnu delatnost. Pozicija vašeg vladaoca Plutona menja vaše planove.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u četvrtoj kući pod uplivom Saturna i Neptuna donosi vam priliku da započnete neku samostalnu delatnost. Opozicija s Plutonom, vladaocem partnerskih odnosa, donosi probleme u porodičnim odnosima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom u trećoj kući, pod uplivom Urana iz vašeg znaka potpisujete nov ugovor ili pravite dogovor s braćom, sestrama, rođacima, komšijom. Opozicija s Plutonom menja vaš pogled na ljubavni odnos sa Vagom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Mesec u Lavu pod uplivom Saturna i Neptuna iz kuće karijere, donosi vam dugoočekivani posao. Opozicija s Plutonom podstiče vas na donošenje važnih odluka u vezi sa finansijama ili novim vidovima zarade.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u vašem znaku podstiče vas da donesete važnu odluku i/ili da promenite nešto u fizičkom izgledu. Trigoni sa Saturnom i Neptunom najavljuju mogućnost da ostvarite cilj u vezi sa inostranstvom, obrazovanjem.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući podsvesti, mašte, intuicije, podstiče vašu potrebu za preispitivanjem, ali i interes za duhovnost. Trigoni sa Saturnom i Neptunom donose prilike za ulaganje novca ili ideja u nešto o čemu odavno razmišljate.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u 11. kući donosi mogućnost započinjanja novog posla u vezi sa medijima, naročito internetom, preko saradnje sa prijateljima ili ulazak u politiku. Trigoni s Neptunom i Saturnom donose rešenje sudskog spora, ortakluk.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u desetoj kući pod uticajem vašeg vladaoca Plutona donosi vam probleme u karijeri, sukob sa nadređenima, čak otkaz. Trigoni sa Saturnom i Neptunom predstavljaju šansu za nov posao ili promenu radnog mesta.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u devetoj kući donosi početak nečeg u vezi sa putovanjima u prekookeanske zemlje, obrazovanjem, ispitima, sudskim rešenjima, radom u inostranstvu. Trigon s vašim vladaocem Neptunom donosi vam novu ljubav.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S Mesecom u osmoj kući pod uticajem Plutona iz kuće posla donosite važne odluke na finansijskom planu. Trigoni sa Neptunom i vašim vladaocem Saturnom podstiču vas da ostvarite dugogodišnju želju o pokretanju porodičnog posla.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Opozicija Plutona u vašem znaku i Meseca u sedmoj kući donosi probleme u partnerskim odnosima, poslovnim i/ili emotivnim. Aspekti s vašim vladaocima, Uranom i Saturnom, donose vam umetničku inspiraciju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u šestoj kući donosi vam poslovni početak, a može da vas podstakne i da usvojite nove navike kada je reč o zdravlju, da promenite način ishrane. Opozicija s Plutonom razotkriva neke dobro skrivane tajne.

