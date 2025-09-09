PODLOŽNOST ILUZIJAMA I OBMANAMA Astro savet za utorak, 9. septembar: Aspekti Meseca donose češće promene raspoloženja
OD kako su Saturn i Neptun, 30. marta i 25. maja, posle 29, odnosno, 164 godine, ušli u znak Ovna, Mesec, jednom mesečno, pravi konjunkciju s tim planetama.
Neptun i Saturn, simboli obmana i ograničenja, u impulsivnom Ovnu, zamagljuju vidike i donose sklonost iluzijama i obmanama, kao i zahlađenju odnosa u emotivnim vezama.
Na zdravstvenom planu, donose češće promene raspoloženja, pa i depresivne faze. Podstiču hronične tegobe, uglavnom sa zglobovima, zubima, glavobolju. To će najviše osetiti martovski Ovnovi, septembarske Vage, decembarski Jarčevi i februarske Ribe.
Ipak, Mesec u Ovnu ovog meseca ima podršku Plutona i Urana, pa će navedene tegobe ipak biti manje izražene.
Preporučujemo
NAJGORI SEPTEMBAR IKAD: Ovim znakovima ne sluti na dobro
07. 09. 2025. u 21:49
DOBITNE KOMBINACIJE: Ljubav ovih astro parova traje zauvek
02. 09. 2025. u 08:53
INDIJSKI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR: 4 znaka će se naći u centru velikih promena
01. 09. 2025. u 13:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)