Panorama

PODLOŽNOST ILUZIJAMA I OBMANAMA Astro savet za utorak, 9. septembar: Aspekti Meseca donose češće promene raspoloženja

Marina Jungić Milošević, astrolog

09. 09. 2025. u 07:00

OD kako su Saturn i Neptun, 30. marta i 25. maja, posle 29, odnosno, 164 godine, ušli u znak Ovna, Mesec, jednom mesečno, pravi konjunkciju s tim planetama.

ПОДЛОЖНОСТ ИЛУЗИЈАМА И ОБМАНАМА Астро савет за уторак, 9. септембар: Аспекти Месеца доносе чешће промене расположења

Foto: Profimedia

Neptun i Saturn, simboli obmana i ograničenja, u impulsivnom Ovnu, zamagljuju vidike i donose sklonost iluzijama i obmanama, kao i zahlađenju odnosa u emotivnim vezama.

Na zdravstvenom planu, donose češće promene raspoloženja, pa i depresivne faze. Podstiču hronične tegobe, uglavnom sa zglobovima, zubima, glavobolju. To će najviše osetiti martovski Ovnovi, septembarske Vage, decembarski Jarčevi i februarske Ribe.

Ipak, Mesec u Ovnu ovog meseca ima podršku Plutona i Urana, pa će navedene tegobe ipak biti manje izražene.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!