PODLOŽNOST ILUZIJAMA I OBMANAMA Astro savet za utorak, 9. septembar: Aspekti Meseca donose češće promene raspoloženja

OD kako su Saturn i Neptun, 30. marta i 25. maja, posle 29, odnosno, 164 godine, ušli u znak Ovna, Mesec, jednom mesečno, pravi konjunkciju s tim planetama.

Neptun i Saturn, simboli obmana i ograničenja, u impulsivnom Ovnu, zamagljuju vidike i donose sklonost iluzijama i obmanama, kao i zahlađenju odnosa u emotivnim vezama.

Na zdravstvenom planu, donose češće promene raspoloženja, pa i depresivne faze. Podstiču hronične tegobe, uglavnom sa zglobovima, zubima, glavobolju. To će najviše osetiti martovski Ovnovi, septembarske Vage, decembarski Jarčevi i februarske Ribe.

Ipak, Mesec u Ovnu ovog meseca ima podršku Plutona i Urana, pa će navedene tegobe ipak biti manje izražene.