MERKUR KREĆE DIREKTNO ALI JE I DALJE U RETRO-SENCI Horoskop "Novosti": Evo koji znaci treba da budu oprezniji do 25. avgusta

MERKUR, simbol mentalnog stanja, intelekta, komunikacija, dogovora, logike, biznisa, 11. avgusta, rano ujutru, kreće direktnim hodom sa četvrtog stepena Lava, znaka ljubavi, dece, kreativnosti, hobija.

Sve se polako pokreće, komunikacija s bližim okruženjem postaje bolja i sada možemo na glas da pričamo o onome o čemu smo razmišljali i što nas je opterećivalo od 18. jula, kada je Merkur krenuo retrogradno. To će najviše osetiti svi oni koji imaju Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars na četvrtom stepenu fiksnih znakova, Bika, Lava, Škorpije ili Vodolije.

Međutim, i dalje je neophodan oprez u dogovorima i planiranju poslova, sve dok Merkur ne dođe na 15. stepen Lava - stepen s koga je krenuo retrogradnim hodom. Taj period, koji se naziva retrogradna senka, traje dve nedelje, do 25. avgusta. Do tada, možete imati osećaj da sve ide sporije nego što biste želeli, naročito kada se radi o novim poslovnim aranžmanima.

Posle 25. avgusta, kada Merkur izlazi iz retro-senke, sa 15. stepena Lava, sve se ubrzava, naročito na poslovnom planu, ali i u komunikaciji sa braćom, sestrama, rođacima, komšijama, saradnicima, kolegama, decom.

Ako planirate putovanje, potpisivanje ugovora, kupovinu automobila i nekretnina, zakazivanje važnih događaja (veridba, venčanje, svadba, krštenje), započinjanje novih poslova i projekata, neka to bude posle 25. avgusta.