OVE STVARI IZ KUĆE NE POZAJMLJUJTE NI NAJBOLJEM PRIJATELJU: Veruje se da time prizivate nesreću u dom i život

Prema Feng Šuiju postoje stvari u vašem domu koje nikako ne biste smeli da pozajmljujete drugima, jer na taj način možete prizvati negativnu energiju, ali i neuspeh na poslu, kao i loše događaje.

Foto Shutterstock

Feng Šui je stara kineska veština koja stvara harmoniju između pojedinca i njegovog okruženja. Predstavlja drevnu tehniku uređenja životnog prostora, prema kojoj je vrlo bitno kakva nam energija kruži u kući, veoma je važno da bude jaka i pozitivna. Zato zastupa stav da nikako nije dobro da sledeće stvari iz doma pozajmljujete iz kuće, čak ni najbliskijim osobama.

Foto: Free Images Pixabay

Posuđe - tanjiri i šerpe

Veruje se da su usko povezani sa energijom kuće u kojoj se nalaze. Nikome ne dozvolite da od vas posudi tanjire, šerpe ili bilo koji deo posuđa, jer možete negativno uticati na sudbinu tih ljudi. Oštećeno posuđe je još opasnije, jer donosi lošu energiju domu u kojem se nalazi.

Foto: pixabay

Novčanik ili tašna

Pozajmljivanje novčanika kao i tašne smatra se veoma nepovoljnim, jer se povezuje sa odlivanjem novca i neočekivanim troškovima.

Garderoba

Ma koliko da je uobičajeno da neke prijateljice pozajmljuju jedne drugima odeću, u Feng Šuiju se to ne praktikuje. Savetuje se da redovno pregledate i sređujete svoju odeću kao i da izbacujete ono što ne nosite i u čemu se ne osećate više lepo.

Međutim, takve komade ne treba pozajmljivati, već nameniti od srca osobi kojoj ćete ih pokloniti. Mada se podrazumeva da ćete odeću oprati, ispeglati i zašiti, ako je to potrebno, i onaj koji poklon prima trebalo bi da je opere. Savetuje se da je potopi u hladnu vodu u kojoj je rastopljena šaka soli, drži u njoj oko pola sata, a zatim ispere.

Foto: Free Images Pixabay

So

Ne smete je pozajmiti ni pod kojim izgovorom. Ako su vas komšije zamolile za so, dajte im samo pod jednim uslovom - kao poklon. Opasnost leži u tome to so ima veliku energiju i može loše da utiče na sudbinu. So je jedna od najvažnijih magičnih komponenti, pa se ne preporučuje njeno pozajmljivanje.

Papuče

Nije dobro pozajmljivati drugima svoje papuče, veruje se da to može da donese muke na poslu, zastoj u profesionalnom napredovanju. Ako ne volite da gosti hodaju po kući u cipelama, nabavite nekoliko pari najtanjih papuča, nalik onim hotelskim, koje biste mogli da im ponudite čim stignu.

Foto: Free Images Pixabay

Sat

Nikom ne bi trebalo pozajmljivati svoj sat! Kad ga vratite na svoju ruku, s njim ćete dovući i svu negativnu energiju koja možda muči osobu, naročito ako je ona u nekoj lošoj fazi.

Nakit

Nakit je pun energije osobe kojoj pripada. Stoga ga ne treba pozajmljivati. Stavljajući naušnice ili prstenje druge osobe, sa njima dobijate i probleme te osobe.

Prema Feng Šuiju postoje stvari u vašem domu koje nikako ne biste smeli da pozajmljujete drugima, jer na taj način možete prizvati negativnu energiju, ali i neuspeh na poslu, kao i loše događaje.

(Stil)