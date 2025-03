SENZACIONALNO OTKRIĆE: Najduži organski molekuli pronađeni u uzorku sa Marsa (VIDEO)

NAJDUŽI organski molekuli do sada identifikovani na Marsu otkriveni su u ostacima kamena koji je prikupio i analizirao rover "Kjuriositi".

Ovo otkriće dodatno proširuje znanja o drevnim molekulima koji mogu da budu očuvani na površini Crvene planete.

Studija o kamenu objavljena u "Proceedings of the National Academy of Sciences" navodi da je prebiotska hemija na Marsu bila naprednija nego što se ranije mislilo i nego što je primećeno, saopštila je Laboratorija za mlazni pogon pri američkoj agenciji NASA.

Naučnici su pratili analize u mini-laboratoriji SAM na roveru i otkrili molekule dekan, undekan i dodekan. Ova jedinjenja, koja su sastavljena od 10, 11 i 12 atoma ugljenika, verovatno su bila deo masne kiseline. Masne kiseline su među organskim molekulima na Zemlji koje čine hemijsko gradivno tkivo života.

Živa bića proizvode masne kiseline da bi im pomogle u formiranu ćelijskih membrana i za izvođenje raznih drugih funkcija. Međutim, masne kiseline mogu da nastanu i bez živih organizama, kroz hemijske reakcije koje pokreću različiti geološki procesi, uključujući i interakcije vode sa mineralima u hidrotermalnim otvorima.

Iako još nije moguće potvrditi izvor molekula koji su identifikovani, otkriće je veoma uzbudljivo za naučni tim rovera "Kjuriositi" iz više razloga. Do sada su oni otkrivali jednostavne i male organske molekule na Marsu, ali otkriće većih jedinjenja pruža prve dokaze o naprednoj organskoj hemiji neophodnoj za razvoj života.

Nova studija takođe povećava šanse da veliki organski molekuli koji mogu da nastanu samo u prisustvu organizama, što je poznato kao biopotpis, postoje na Marsu. Ipak, uvek postoji zabrinutost da su ta jedinjenja uništena posle desetina miliona godina izloženosti intenzivnoj radijaciji i oksidaciji.

Ovo je dobar korak ka budućem uzimanju uzoraka na Marsu i njihovom transportu na Zemlju, gde bi mogli da budu analizirani najsofisticiranijim instrumentima.

-Naša studija dokazuje da, čak i danas, analiza uzoraka sa Marsa može da nam pruži hemijske tragove nekadašnjeg života, rekla je Kerolajn Frejsinet, glavna autorka studije i istraživač u Francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja.

Ona i njen tim su 2015. identifikovali prve poznate organske molekule na Marsu i to u istom uzorku koji je sada ispitivan. U otkriću su učestvovali timovi iz SAD, Francuske, Meksika i Španije.

