ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI 4.5 MILIONA EVRA: Grad Beograd nastavlja da pomaže lokalnim proizvođačima

ZA PODSTICANjE poljoprivredne proizvodnje iz gradske kase će u ovoj godini biti izdvojeno 533 miliona dinara ili oko 4,5 miliona evra, što je 22 miliona dinara više nego lane, saznajemo u Sekretarijatu za poljoprivredu.

Foto Arhiva

Farmeri, učešćem na javnim pozivima, mogu dobiti podsticajna sredstva do 80 odsto vrednosti investicije i to bespovratno. Najveći deo kolača namenjen je za nabavku poljoprivredne mehanizacije, unapređenje proizvodnje u oblasti voćarstva, povrtarstva, ratarstva i stočarstva.

Kako navode u resornom sekretarijatu, Grad je prepoznao značaj koji poljoprivreda ima na celokupni privredni ambijent prestonice, jer je proizvodnja hrane jedna od esencijalnih potreba za sve građane. Upravo iz tog razloga, Sekretarijat za poljoprivredu ulaže velika sredstva u razvoj poljoprivrede kroz podsticajna sredstva, koja se iz godine u godinu povećavaju. Tome u prilog govori i podatak da se, od 2015. godine kada je budžet za ove namene iznosio svega 20 miliona dinara primenjuju brojne podsticajne mere, koje imaju za cilj da pomognu razvoj i unapređenje poljoprivrede na teritoriji prestonice.

POLA GRAD, POLA ATAR Beograd zahvata površinu od ukupno 323.496 hektara, a polovinu - 151.326 hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U prestonici postoji više od 30.000 poljoprivrednih gazdinstava.

- Najviše novca - 174 miliona dinara namenjeno je kupovini traktora, a priključnih mašina 144 miliona. Stočari novac mogu dobiti za kupovinu do tri junice, po 30 ovaca i koza. Za opremu za stočarsku proizvodnju biće izdvojeno 118 miliona dinara - navedeno je u planu. - Za voćare i povrtare je "rezervisano" 56 miliona dinara, između ostalog, za nabavku plastenika sa sistemom za navodnjavanje "kap po kap", protivgradnih mreža površine do jednog hektara, sa ili bez ovog sistema, tifona sa ili bez kišnih krila i sakupljača jezgrastog voća. Za kupovinu do 20 košnica i pčelarske opreme u budžetu je odvojen 41 milion dinara.

Opšti uslovi za prijavljivanje na javne pozive su da farmer ima prebivalište i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Beograda. Ostali kriterijumi se definišu po specifičnostima svake oblasti poljoprivredne proizvodnje. Kako bi se mladi stimulisali da ostanu na selu i bave se poljoprivredom, imaće prednost prilikom bodovanja na javnom konkursu, kao i oni koji se bave organskom proizvodnjom ili poljoprivredom, ali i korisnici koji prvi put konkurišu.

- Sekretarijat za poljoprivredu Beograda je u ovoj godini obezbedio sredstva u iznosu od 900.000 dinara za obuke poljoprivrednih proizvođača iz oblasti organske proizvodnje, voćarstva i pčelarstva - ističu u sekretarijatu.