AKCIJA "SRCE NA SAVI": Očuvati jedini univerzitetski veslački klub u Srbiji

NAKON gotovo dve decenije postojanja jedinom univerzitetskom veslačkom klubu u Srbiji preti gašenje usled nedostatka stabilnih izvora finansiranja i sve većih operativnih troškova.

univerzitet u beogradu

Klub je pokrenuo donatorsku kampanju „Srce na Savi“ u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu kako bi se obezbedila sredstva za nastavak rada i omogućilo studentima da i dalje veslaju pod zastavom Univerziteta. Sredstva je moguće donirati putem sajta srcenasavi.rs, a za one koji budu pomogli pripremljeni su simbolični pokloni – majice i cegeri sa motivima kampanje. Za podršku iz inostranstva omogućen je i PayPal sistem uplate.

Veslački klub „Beogradski univerzitet“ (VKBU) osnovan je 2006. godine od strane grupe studenata i profesora kao veslačka sekcija na FON-u, a po uzoru na razvijene evropske univerzitetske veslačke klubove ubrzo prerasta u veslački klub. Danas predstavlja jedini univerzitetski veslački klub u Srbiji, otvoren za sve studente Univerziteta u Beogradu. Klub promoviše volonterizam, aktivizam i zdrav način života, a u prethodne dve decenije, članovi kluba ostvarili su preko 30 nastupa na međunarodnim univerzitetskim veslačkim regatama. Njihov rad i posvećenosti bili su prepoznati i od Svetske veslačke federacije (FISA) kao primer promovisanja temeljnih vrednosti veslanja u akademskom, sportskom i društvenom životu.