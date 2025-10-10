Obrazovanje

AKCIJA "SRCE NA SAVI": Očuvati jedini univerzitetski veslački klub u Srbiji

Ljiljana Begenišić

10. 10. 2025. u 11:28

NAKON gotovo dve decenije postojanja jedinom univerzitetskom veslačkom klubu u Srbiji preti gašenje usled nedostatka stabilnih izvora finansiranja i sve većih operativnih troškova.

АКЦИЈА СРЦЕ НА САВИ: Очувати једини универзитетски веслачки клуб у Србији

univerzitet u beogradu

Klub je pokrenuo donatorsku kampanju „Srce na Savi“ u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu kako bi se obezbedila sredstva za nastavak rada i omogućilo studentima da i dalje veslaju pod zastavom Univerziteta. Sredstva je moguće donirati putem sajta srcenasavi.rs, a za one koji budu pomogli pripremljeni su simbolični pokloni – majice i cegeri sa motivima kampanje. Za podršku iz inostranstva omogućen je i PayPal sistem uplate.

Veslački klub „Beogradski univerzitet“ (VKBU) osnovan je 2006. godine od strane grupe studenata i profesora kao veslačka sekcija na FON-u, a po uzoru na razvijene evropske univerzitetske veslačke klubove ubrzo prerasta u veslački klub. Danas predstavlja jedini univerzitetski veslački klub u Srbiji, otvoren za sve studente Univerziteta u Beogradu. Klub promoviše volonterizam, aktivizam i zdrav način života, a u prethodne dve decenije, članovi kluba ostvarili su preko 30 nastupa na međunarodnim univerzitetskim veslačkim regatama. Njihov rad i posvećenosti bili su prepoznati i od Svetske veslačke federacije (FISA) kao primer promovisanja temeljnih vrednosti veslanja u akademskom, sportskom i društvenom životu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA