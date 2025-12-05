HAOS NA KRIMU: Ukrajinska vojska uništava ruske ciljeve (VIDEO)

SPECIJALNA jedinica Uprave za vojnoobaveštajnu službu Ukrajine (GUR), poznata kao "Primary", uništila je osam ruskih ciljeva na Krimu tokom protekle dve nedelje, gađajući avione, radarske instalacije i logističke objekte u seriji koordinisanih preciznih udara, saopštila je agencija 5. decembra.

U saopštenju, GUR navodi da njeni operativci "nastavljaju sistematsku demilitarizaciju privremeno okupiranog poluostrva", i da su uništeni: avion Su-24, antena unutar radio-prozirne kupole, radar 39N6 Kasta-2E2, bespilotna letelica Orion, dve radarske stanice 48Ja6-K1 Podlet, vojni teretni voz, kamion Ural koji koriste ruske snage.

Gađani ciljevi, prema GUR-u, čine deo infrastrukture koja podržava ruske operacije na Krimu i jugu Ukrajine. Uništenje Su-24 - aviona koji Rusija redovno koristi za raketne i napade kliznim bombama, naglašava strateški značaj ovih udara.

Istovremeno, eliminisanje više radarskih sistema može smanjiti vidljivost ruske PVO na pojedinim delovima poluostrva. Navodno uništenje borbene bespilotne letelice Orion ukazuje na rastući fokus Ukrajine na antidronsko ratovanje.

GUR navodi da su operacije izvedene tokom 14 dana kao deo napora da se "metodično demilitarizuje okupirana teritorija", ali nije precizirao tačno vreme ni lokacije udara.

Ranije su ukrajinske vojnoobaveštajne snage izvele precizan napad na rusku vojnu infrastrukturu na Krimu, uništivši borbeni avion MiG-29 na aerodromu Kača i oštetivši radarsku instalaciju u blizini Simferopolja.

