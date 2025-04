PRIJAVE OD SUTRA: U srednjim školama za talentovane mesta za oko 5.000 đaka, prijemni ispiti od 9. maja

PRIJAVLjIVANjE osmaka za polaganje prijemnih ispita upis u specijalizovana odeljenja za talentovane učenike počinje sutra preko portala - Moja srednja škola i trajaće do 14. aprila.

Biće razrađeno polaganje državne mature / Foto I. Marinković

U petak 11. aprila i ponedeljak 14. aprila, od 9 do 16 časova, đaci će to moći da učine i u osnovnim i u srednjim školama gde se polaže. Prema ranije usvojenom kalendaru, prijemni ispiti će se polagati u periodu od 9. do 18. maja, a da li će biti pomeranja datuma zbog blokade rada gimanzija koje imaju specijaloizovana odeljenja, ostaje da se vidi.

Za upis u prvi razred mesta ima za oko 5.000 talenata, a prošle godine bilo je zaintersovano 7.100 malih maturanata.

Učenici koji su naklonjeni prirodnim naukama polažu prijemni za upis u specijalizovana odeljenja za matematiku, fiziku, IT, biologiju i hemiju. Oni, više naklonjeni društvenim naukama polažu testove za mesto u specijalizovanim odeljenjima za geografiju,istoriju, scensku i audio-vizuelnu umetnost, filološke nauke.

Talentovani đaci, osim prijemnog, zajedno sa ostalim đacima u generaciji polažu malu maturu. Nakon završnog ispita popunjavaju listu želja, kao svi ostali maturanti, sabiraju im se bodovi iz škole i sa testova i tek tada se upisuju u željenu srednju školu.

Najveće interesovanje prošle godine bilo je za specijalizovana IT odeljenja gimnazija. Odeljenja za računarstvo i informatiku ima u 49 škola, za njih je planirano 1.080 mesta, a za polaganje prijemnog ispita lane se prijavilo 1.898 učenika u celoj Srbiji.