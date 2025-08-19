Kultura

SNAGA LJUBAVI: Izložba i film posvećeni velikanu scenografije i kostimografije Vlastimiru Gavriku

Vukica STRUGAR

19. 08. 2025. u 15:00

SMEDEREVSKU publiku 8. Dunav Film Festa, u četvrtak 21.avgusta, očekuje veče posvećeno velikanu svetske i jugoslovenske scenografije i kinematografije - Vlastimiru Gavriku.

foto promo

Program počinje otvaranjem izložbe "Snaga ljubavi" u Centru za kulturu Smederevo, koju je priredila njegova ćerka, filmska i televizijska producentkinja i umetnica Aleksandra Gavrik.

Postavka donosi više od trideset eksponata: scenografije, crteže, fotografije, nagrade i ordenje, među kojima i podsećanje na jedinstveno priznanje u domaćoj istoriji - Oskara za scenografiju filma "Nikolaj i Aleksandra". Gavrik je bio osnivač i predsednik Akademije filmske umetnosti i nauke, zaslužne za nominovanje domaćih filmova za Oskara, a njegov rad ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i svetskoj kinematografiji.

Iste večeri na Letnjoj sceni Centra za kulturu, biće prikazan dokumentarni film "Snaga ljubavi: Vlastimir Gavrik" u režiji Aleksandre Gavrik. Film je intimna posveta ocu, u kojoj, pored autorke, o Gavriku govore Dan Tana, Miljen Kreka Kreković, Deni Lisavac, Mile Jeremić, Petar Volk, Bojan Maljević, Rale Zelenović, Boža Zečević, Anica Dobra i Darko Bajić.

