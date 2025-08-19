SNAGA LJUBAVI: Izložba i film posvećeni velikanu scenografije i kostimografije Vlastimiru Gavriku
SMEDEREVSKU publiku 8. Dunav Film Festa, u četvrtak 21.avgusta, očekuje veče posvećeno velikanu svetske i jugoslovenske scenografije i kinematografije - Vlastimiru Gavriku.
Program počinje otvaranjem izložbe "Snaga ljubavi" u Centru za kulturu Smederevo, koju je priredila njegova ćerka, filmska i televizijska producentkinja i umetnica Aleksandra Gavrik.
Postavka donosi više od trideset eksponata: scenografije, crteže, fotografije, nagrade i ordenje, među kojima i podsećanje na jedinstveno priznanje u domaćoj istoriji - Oskara za scenografiju filma "Nikolaj i Aleksandra". Gavrik je bio osnivač i predsednik Akademije filmske umetnosti i nauke, zaslužne za nominovanje domaćih filmova za Oskara, a njegov rad ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i svetskoj kinematografiji.
Iste večeri na Letnjoj sceni Centra za kulturu, biće prikazan dokumentarni film "Snaga ljubavi: Vlastimir Gavrik" u režiji Aleksandre Gavrik. Film je intimna posveta ocu, u kojoj, pored autorke, o Gavriku govore Dan Tana, Miljen Kreka Kreković, Deni Lisavac, Mile Jeremić, Petar Volk, Bojan Maljević, Rale Zelenović, Boža Zečević, Anica Dobra i Darko Bajić.
Preporučujemo
"ŠVABICA" U KAZANjU: Narodno pozorište Republike Srpske gostuje u Tatarstanu
19. 08. 2025. u 12:31
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)