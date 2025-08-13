BLAGO NA PAPIRU I SLICI: Izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU povodom jubileja Arheološkog instituta

U Galeriji nauke i tehnike SANU, u ponedeljak, 18. avgusta, u 18 sati, biće otvorena izložba "Arheologija na papiru i slici - 70 godina od osnivanja Odeljenja za dokumentaciju Arheološkog instituta u Beogradu", čiji je autor dr Milan Milovanović, dokumentalista Arheološkog instituta u Beogradu.

Viminacijum, Foto Arheološki institut

Rad Arheološkog instituta započet je 1947. godine kada je za prvog upravnika postavljen akademik Vladimir R. Petković. U prvim godinama svog poslovanja, Institut nije imao izdvojenog dokumentalistu koji bi obavljao poslove sakupljanja, inventarisanja, obrade i zaštite naučne i tehničke dokumentacije. Avgusta 1955. godine, u vreme kada je upravnik Instituta bio prof. Đurđe Bošković, Odeljenje za dokumentaciju počelo je sa radom zapošljavanjem arheologa Ljubice Zotović kao prvog rukovodioca.

U Odeljenju dokumentacije čuva se originalna dokumentalistička građa koja je nastala tokom realizacije mnogih terenskih projekata Arheološkog instituta na lokalitetima iz različitih perioda: dnevnici, beleške, skice, planovi, fotografije, dijapozitivi, korespondencija, arhivski materijal, 3D modeli itd. Poseban inventar Odeljenja nalazi se u kinoteci, hemeroteci i Dokumentacionom fondu Vladimira R. Petkovića.

U Galeriji nauke i tehnike SANU posetioci će moći da vide odabrani materijal iz bogatog fonda Odeljenja za dokumentaciju Arheološkog instituta, sa naglaskom na dosada neobjavljene fotografije sa terenskih arheoloških iskopavanja u našoj zemlji, kao i fotografije lokaliteta u stranim državama koje su saradnici Instituta načinili prilikom gostujućih obilazaka.

AUTOR Milan Milovanović, Foto Arheološki institut

Biće izložene i fotografije sa ispitivanja Hilandara 1954. godine, kao i izuzetno vredan materijal iz Dokumentacionog fonda Vladimira R. Petkovića iLegata Đurđa Boškovića. Najvažniji deo izložbe čini emitovanje dosad neobjavljenih filmskih zapisa koje je digitalizovala Jugoslovenska kinoteka. Reč je o nemim filmovima koji su nastali na raznim arheološkim lokalitetima tokom šezdesetih i sedamdesetih godina HH veka: Lepenski vir, Ravna, Hajdučka vodenica, Saldum, Ras i mnogi drugi.

Tvrđava Svrljig, Foto Arheološki institut

Autor izložbe dr Milan Milovanović, za "Novosti", ističe da arheološka dokumentacija predstavlja primarni izvor za arheologe na osnovu kojih oni proučavaju prošlost.

Ukoliko materijalni ostaci nisu dokumentovani tokom istraživanja, arheološki nalazi, osim estetske, nemaju nikakvu vrednost.

- Odeljenje za dokumentaciju je tokom druge polovine 20. veka sadržalo najviše obrađenih terenskih jedinica na nivu čitave SFRJ. U pitanju je sakupljena dokumentacija sa brojnih terenskih ispitivanja koju su saradnici Arheološkog instituta realizovali na brojnim lokalitetima. Pomenimo samo nalazišta u Đerdapu, Rudnoj Glavi, Gradištu kod Kikinde, Viminacijumu, Caričinom gradu, Gradini iznad Pazarišta, i brojnim drgim spomenicima.

Lepenski vir, Foto Arheološki institut

Danas, dokumentacija Instituta je uveliko u procesu digitalizacije, i očekujemo da će, nakon završenog postupka u budućnosti, broj dokumentalističkih jednica u Institutu biti preko milion - kaže Milovanović.

Autor ističe da će na izložbi biti predstavljena dokumentalistička građa sa reprezentativnih, ali i manje poznatih lokaliteta, kroz celine: planoteka, fototeka, hemeroteka, kinoteka, zatim, arhivski materijal i registraturski sadržaji (dnevnici, zapisnici, arheološki kartoni, itd.).

Gamzigrad, Foto Arheološki institut

Izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU biće otvorena do 6. septembra.