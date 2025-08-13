BLAGO NA PAPIRU I SLICI: Izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU povodom jubileja Arheološkog instituta
U Galeriji nauke i tehnike SANU, u ponedeljak, 18. avgusta, u 18 sati, biće otvorena izložba "Arheologija na papiru i slici - 70 godina od osnivanja Odeljenja za dokumentaciju Arheološkog instituta u Beogradu", čiji je autor dr Milan Milovanović, dokumentalista Arheološkog instituta u Beogradu.
Rad Arheološkog instituta započet je 1947. godine kada je za prvog upravnika postavljen akademik Vladimir R. Petković. U prvim godinama svog poslovanja, Institut nije imao izdvojenog dokumentalistu koji bi obavljao poslove sakupljanja, inventarisanja, obrade i zaštite naučne i tehničke dokumentacije. Avgusta 1955. godine, u vreme kada je upravnik Instituta bio prof. Đurđe Bošković, Odeljenje za dokumentaciju počelo je sa radom zapošljavanjem arheologa Ljubice Zotović kao prvog rukovodioca.
U Odeljenju dokumentacije čuva se originalna dokumentalistička građa koja je nastala tokom realizacije mnogih terenskih projekata Arheološkog instituta na lokalitetima iz različitih perioda: dnevnici, beleške, skice, planovi, fotografije, dijapozitivi, korespondencija, arhivski materijal, 3D modeli itd. Poseban inventar Odeljenja nalazi se u kinoteci, hemeroteci i Dokumentacionom fondu Vladimira R. Petkovića.
U Galeriji nauke i tehnike SANU posetioci će moći da vide odabrani materijal iz bogatog fonda Odeljenja za dokumentaciju Arheološkog instituta, sa naglaskom na dosada neobjavljene fotografije sa terenskih arheoloških iskopavanja u našoj zemlji, kao i fotografije lokaliteta u stranim državama koje su saradnici Instituta načinili prilikom gostujućih obilazaka.
Biće izložene i fotografije sa ispitivanja Hilandara 1954. godine, kao i izuzetno vredan materijal iz Dokumentacionog fonda Vladimira R. Petkovića iLegata Đurđa Boškovića. Najvažniji deo izložbe čini emitovanje dosad neobjavljenih filmskih zapisa koje je digitalizovala Jugoslovenska kinoteka. Reč je o nemim filmovima koji su nastali na raznim arheološkim lokalitetima tokom šezdesetih i sedamdesetih godina HH veka: Lepenski vir, Ravna, Hajdučka vodenica, Saldum, Ras i mnogi drugi.
Autor izložbe dr Milan Milovanović, za "Novosti", ističe da arheološka dokumentacija predstavlja primarni izvor za arheologe na osnovu kojih oni proučavaju prošlost.
Ukoliko materijalni ostaci nisu dokumentovani tokom istraživanja, arheološki nalazi, osim estetske, nemaju nikakvu vrednost.
- Odeljenje za dokumentaciju je tokom druge polovine 20. veka sadržalo najviše obrađenih terenskih jedinica na nivu čitave SFRJ. U pitanju je sakupljena dokumentacija sa brojnih terenskih ispitivanja koju su saradnici Arheološkog instituta realizovali na brojnim lokalitetima. Pomenimo samo nalazišta u Đerdapu, Rudnoj Glavi, Gradištu kod Kikinde, Viminacijumu, Caričinom gradu, Gradini iznad Pazarišta, i brojnim drgim spomenicima.
Danas, dokumentacija Instituta je uveliko u procesu digitalizacije, i očekujemo da će, nakon završenog postupka u budućnosti, broj dokumentalističkih jednica u Institutu biti preko milion - kaže Milovanović.
Autor ističe da će na izložbi biti predstavljena dokumentalistička građa sa reprezentativnih, ali i manje poznatih lokaliteta, kroz celine: planoteka, fototeka, hemeroteka, kinoteka, zatim, arhivski materijal i registraturski sadržaji (dnevnici, zapisnici, arheološki kartoni, itd.).
Izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU biće otvorena do 6. septembra.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)