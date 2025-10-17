Zločin

PRIVEDEN VOZAČ: Sumnja se da je izazvao tešku nesreću kod Sremske Mitrovice

V.N.

17. 10. 2025. u 18:16

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su večeras D.K. (1955) vozača autobusa prevoznika ''Sirmium bus'', zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ''teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja''.

ПРИВЕДЕН ВОЗАЧ: Сумња се да је изазвао тешку несрећу код Сремске Митровице

Foto Ustupljene fotografije

On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak - Sremska Mitrovica ''izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe'', saopšteno je iz MUP-a. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.  

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta  izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju još apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a naročito na prevoznike radnika i organizatore grupnog prevoza, da strogo poštuju sve propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja, uključujući tehničku ispravnost vozila, pridržavanje ograničenja brzine i poštovanje vremena odmora profesionalnih vozača.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kako se dodaje, u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ovog događaja i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nezgode.

Prema poslednjim informacijama, broj žrtava saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka, porastao je na tri, saznaje Tanjug.
Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 časova prevrnuo.

Prema ranijim podacima, u nesreći je povređeno oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana