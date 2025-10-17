PRIVEDEN VOZAČ: Sumnja se da je izazvao tešku nesreću kod Sremske Mitrovice

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su večeras D.K. (1955) vozača autobusa prevoznika ''Sirmium bus'', zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ''teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja''.

Foto Ustupljene fotografije

On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak - Sremska Mitrovica ''izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe'', saopšteno je iz MUP-a.



Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju još apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a naročito na prevoznike radnika i organizatore grupnog prevoza, da strogo poštuju sve propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja, uključujući tehničku ispravnost vozila, pridržavanje ograničenja brzine i poštovanje vremena odmora profesionalnih vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kako se dodaje, u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ovog događaja i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nezgode.

Prema poslednjim informacijama, broj žrtava saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka, porastao je na tri, saznaje Tanjug.

Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak danas oko 14.45 časova prevrnuo.

Prema ranijim podacima, u nesreći je povređeno oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć