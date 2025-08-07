HOROR PRIZOR U ZEMUNU: Posekao čoveka, pa trčao po naselju sa krvavom mačetom
KAKO mediji saznaju, tuča je izbila između B. B. (22) i A. Ć. (30), a sukob koji je počeo verbalno, ubrzo je prerastao u fizički obračun. B. B. je izjavio da ga je A. Ć, navodno, ošamario i da je on, u pokušaju samoodbrane, zgrabio mačetu i njom posekao protivnika.
Ozbiljna tuča između dva muškarca dogodila se u ponedeljak 5. avgusta oko 16 časova u naselju Zemun Polje, kada je jedan od njih izvadio mačetu i nasrnuo na svog suparnika. Tuča se dogodila na ulici naočigled uznemirenih građana koji su u strahu i neverici pozvali policiju i prijavili da muškarac trči sa krvavim oružjem kroz ulicu!
Tokom rvanja koje je usledilo, A. Ć. je pokušao da mu otme oružje, nakon čega se B. B. dao u bekstvo.
Oba muškarca su zadobila povrede, kod A. Ć. sanirane su brojne posekotine po rukama i nogama, dok je B. B. iz tuče izašao sa modricama i jednom posekotinom.
Policija je u toku dana pronašla B. B. u stanu koji koristi, gde je na stolu zatečena mačeta prekrivena krvlju, za koju se veruje da je korišćena tokom tuče. Mačeta je oduzeta i odneta na forenzičko ispitivanje kako bi se utvrdilo da li krv na njoj pripada povređenom A. Ć.
O ovom incidentu je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo koje je naložilo da se obave razgovori sa svedocima i uzmu snimci sa okolnih nadzornih kamera, s obzirom na to da oba učesnika tuče međusobno prebacuju krivicu za početak sukoba. Ključno pitanje koje treba da se razreši jeste: ko je prvi napao i da li se radilo o samoodbrani ili pokušaju ubistva.
Više građana posvedočilo je da su videli obračun i da je scena bila veoma uznemirujuća, posebno trenutak kada je jedan od muškaraca viđen kako trči ulicom sa krvavom mačetom u ruci.
Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ovog nasilnog sukoba u sred bela dana, na javnoj površini.
(Telegraf)
