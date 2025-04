PONOVO SUĐENJE ZA UBISTVO U KRNJAČI: Apelacija ukinula presudu Vladimiru Andrijanoviću

APELACIONI sud usvojio je žalbe branilaca Vladimira Andrijanovića, osuđenog na osam godina zatvora za ubistvo Nemanje Savića u oktobru 2022. godine u Krnjači i nedozvoljeno nošenje oružja, ukinuo tu presudu i vratio predmet Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje.

Foto: Novosti

Kako je navedeno Viši sud je u prvostepenoj presudi prekoračio optužnicu navodeći da je okrivljeni Andrijanović prilikom nošenja pištolja postupao u stanju uračunljivosti, iako je tužilaštvo, nakon obavljenih psihijatrijskih veštačenja okrivljenog, to promenilo u optužnici, navodeći da je bio u stanju smanjene uračunljivosti.

Apelacija je naložila da se taj propust otkloni i ponovo izvedu i ocene svi raspoloživi dokazi, kako bi se utvrdilo pravilno i potpuno činjenično stanje. Višem sudu je naloženo da iznese sve činjenice, koje su utvdili i obrazlože iz kojih razloga su one prihvaćene kao dokazane ili nedokazana, dajući pri tome ocenu verodostojnosti protivrečnih dokaza i kako su utvrdili da li je okrivljeni izvršio krivična dela za koja se tereti s obzirom na ostale žalbene navode branilaca.

Andrijanović je iznoseći odbranu tvrdio da je pištolj iz kojeg je pucao u Nemanju Savića prethodno oteo od njegovog druga Luke Karajovića, koji mu ga je tada držao pored kuka. Sud to nije prihvatio obrazlažući da je to neživotno i osudio ga je da je videvši Savića otišao u svoju kuću po pištolj, a onda kada se ponovo sa njim sreo u slepoj ulici, obojica su istovremeno pucali. Savić je promašio, a Andrijanović ga je pogodio u grudi. Okrivljeni je u sudu tvdio da je Savić prvi pucao u njega i promašio, a onda je on otevši pištolj od Karajovića uzvratio.

Apelacija je Andrijanoviću produžila pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, s obzirom da je on već ranije krivično osuđivan za ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći tada teško povređenoj osobi i jer se nakon ubistva Savića udaljio najverovatnije kako bi bacio pištolj, koji nije pronađen, pa prema tome postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo.