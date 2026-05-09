TRI UDESA U BEOGRADU: Tokom noći, lakše povređene četiri osobe

ČETIRI osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe obavile su u noćnoj smeni 144 intervencije, od kojih je 29 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima.

