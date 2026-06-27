U Novom Pazaru uhapšene dve osobe zbog pogibije radnika na gradilištu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su M. D. (36) iz Novog Pazara i turskog državljanina M. S. (55) zbog sumnje da su odgovorni za pogibiju radnika na gradilištu stambenog objekta u Novom Pazaru, saopštio je danas MUP.

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Kako se navodi, oni se sumnjiče za krivična dela teška dela protiv opšte sigurnosti i falsifikovanje isprave.

Prema saopštenju policije, sumnja se da je na gradilištu stambenog objekta u Novom Pazaru 25. juna, usled nepridržavanja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, došlo do pada radnika, državljanina Turske, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Takođe, sumnja se da su M. D. i M. S. nadležnim organima dostavili neistinitu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova na ovom gradilištu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

(Tanjug)

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