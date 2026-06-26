ISTRAGA UBISTVA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA : Danka Vuković ispričala da je poslala novac i tompuse, a ne pištolj

BILA sam izričito protiv druženja mog supruga i Aleksandra Nešovića Baje, jer sam smatrala da je on zao čovek. Mog supruga je finansijski iskorišćavao, koristio je njegove kontakte za sopstveni interes i to je jedini razlog zašto mu se približio. Na kraju ga je i reketirao.

Foto: N. Skenderija

BILA sam izričito protiv druženja mog supruga i Aleksandra Nešovića Baje, jer sam smatrala da je on zao čovek. Mog supruga je finansijski iskorišćavao, koristio je njegove kontakte za sopstveni interes i to je jedini razlog zašto mu se približio. Na kraju ga je i reketirao.

Ovo je pored ostalog, kako saznajemo, iznoseći svoju odbranu pred Višim tužilaštvom u Beogradu ispričala Danka Vuković, supruga Saše Vukovića Bosketa, koji se sumnjiči da je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku ubio Nešovića.

Intenzivno druženje Vukovića i Nešovića, kako je rekla, trajalo je poslednjih pet godina, ali se letos njihov odnos pogoršao zbog zajedničkog posla, kao i zbog sve većih žalbi ljudi da im "Baja iznuđuje novac":

- To je Saša zamerio Baji, ali znajući njegovu preku narav, gledao je da tu situaciju izbalansira. Bilo je tu još nekoliko neprijatnih situacija između njih dvojice. Otputovali smo za Ameriku i ja nisam želela da se Saša vrati, posebno posle onog događaja u kafiću kada je pokušano Bajino ubistvo, krajem januara. Imala sam neki osećaj da nešto ne valja, utisak mi je bio da se pravi loša atmosfera protiv mog supruga.

Vukovićeva je ispričala i da je Nešović nebrojano puta zvao Vukovića u Ameriku, tražio mu novac, smatrajući ga krivcem za to što se dogodilo, iako nikakve veze sa tim nije imao. Kada se Vuković vratio kući, pritisci od strane Nešovića nisu prestajali i stalno je tražio još novca.

Osumnjičena za pomaganje u ubistvu navela je da se te noći, 12. maja čula sa suprugom, kada ju je pozvao i rekao da će doći Mario Stanković i da mu da novac "iz šteka". Kako je objasnila, Saša ni jednog trenutka nije pomenuo, niti mislio na pištolj, jer oni oružje nisu imali u kući:

- Taj novac se nalazio u jednoj zatvorenoj pregradici, gde inače držimo dragocenosti. Znala sam da Saša misli na novac i smatrala sam da hoće da ga da Baji. Jer je Saša u jednom momentu rekao: "Zvao Vesko ovog da se raspravimo". Znala sam da misli na Baju, jer jedino sa njim nije bio u to vreme u dobrim odnosima.

Danka Vuković je navela i da je te noći bila uznemirena i da se plašila tog susreta između supruga i Nešovića, zbog svega što se dešavalo ranije sa njima i zbog Bajine preke naravi:

- Kada je došao Mario, ja sam izašla ispred kuće i dala mu plastičnu kesu u kojoj je bilo 10.000 evra i tompusi.

FOTO: Privatna arhiva

ADVOKAT IVAN SIMIĆ: MOJA BRANjENICA SE BRANI -ISTINOM

- PRE svega, moram da kažem da u ovom krivično-pravnom predmetu, bez obzira na složenost i težinu krivičnog postupka, nauobičajeno je da okrivljene, i supruga i sestra Saše Vukovića, budu u pritvoru u isto vreme - prokomentarisao je za "Novosti" advokat Ivan Simić, branilac Danke i Saše Vuković. - Ono što hoću posebno da naglasim je da je koncept odbrane moje branjenice jedino i isključivo - istina, kako se, na kraju, branio i njen suprug Saša. Ona je dala svoj doprinos rasvetljavanju ove krivično-pravne stvari. U daljem toku istrage dokazaćemo njenu nevinost.