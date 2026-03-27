ŠTA SI RADIO SINANI? Posle smrti devojke javnost u šoku - Fakultet je morao da bude zaključan u to vreme

NAKON što je devojka tragično stradala skočivši sa zgrade Filozofskog fakulteta, javnost je ostala u šoku. Brojna pitanja su bez odgovora, ali jedno je jasno - fakultet je morao da bude zaključan u to vreme, niko nije smeo da bude tamo!

Šta si radio, Sinani? Zašto su studenti bili na fakultetu? Ko je sve bio u 22.40h u zgradi fakulteta?

Gde je bilo obezbeđenje, šta su radili?

Pošto već ne dozvoljavate državi da MUP uđe na fakultete, da obezbedi bezbednost, da proveri šta se sve nalazi u zgradama fakulteta, zašto vi niste obezbedili, vodili računa?!?

Podsećamo, policijski službenici policijske stanice Stari grad, nakon dobijanja obaveštenja u 22.40 sati da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice, starosti ok 25 godina i da ne daje znakove života, izašli su na lice mesta, gde su od očevidaca dobili informacije da je na petom spratu filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničih sredstava, da je nakon toga NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta skočilo kroz prozor.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!