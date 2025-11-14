KOLIMA ULETEO U MASU, DVE ŽENE TEŠKO POVREĐENE: Poznato zašto je vozač ''golfa'' uleteo među ulične prodavce na Banjici

TEŠKA nesreća dogodila se na Banjici kada je autoobil uleteo među ulične prodavce, a dve žene su teško povređene.

Foto: Shutterstock

Vozač je pokušao da izbegne automobil koji ga je ''isekao'', naglo je smotao volan ulevo, zbog čega je izgubio kontrolnu i izleteo s puta.

Dve žene koje su bile pešaci je udario i tom prilikom preko jedne prešao, te je nesrećna žena ostala zaglavljena ispod vozila.

Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na teren.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

(Informer)