KOLIMA ULETEO U MASU, DVE ŽENE TEŠKO POVREĐENE: Poznato zašto je vozač ''golfa'' uleteo među ulične prodavce na Banjici
TEŠKA nesreća dogodila se na Banjici kada je autoobil uleteo među ulične prodavce, a dve žene su teško povređene.
Vozač je pokušao da izbegne automobil koji ga je ''isekao'', naglo je smotao volan ulevo, zbog čega je izgubio kontrolnu i izleteo s puta.
Dve žene koje su bile pešaci je udario i tom prilikom preko jedne prešao, te je nesrećna žena ostala zaglavljena ispod vozila.
Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na teren.
Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
(Informer)
