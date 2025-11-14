Nesreće

KOLIMA ULETEO U MASU, DVE ŽENE TEŠKO POVREĐENE: Poznato zašto je vozač ''golfa'' uleteo među ulične prodavce na Banjici

В.Н.

14. 11. 2025. u 13:52

TEŠKA nesreća dogodila se na Banjici kada je autoobil uleteo među ulične prodavce, a dve žene su teško povređene.

КОЛИМА УЛЕТЕО У МАСУ, ДВЕ ЖЕНЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ: Познато зашто је возач голфа улетео међу уличне продавце на Бањици

Foto: Shutterstock

Vozač je pokušao da izbegne automobil koji ga je ''isekao'', naglo je smotao volan ulevo, zbog čega je izgubio kontrolnu i izleteo s puta.

Dve žene koje su bile pešaci je udario i tom prilikom preko jedne prešao, te je nesrećna žena ostala zaglavljena ispod vozila. 

Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na teren.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"