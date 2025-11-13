VATROGASCI U GLAVNOJ POŠTI: Izgoreli kablovi na klima uređaju

ZBOG dima iz spoljne jedinice klima uređaja na sedmom spratu Glavne pošte u Takovskoj, danas su na ovoj zgradi intervenisali vatrogasci, rečeno je u Pošti Srbije

D.N.

Vatrogasci su primili poziv u 14.06 sati da gore prostorije na krovu zgrade Glavne pošte u Takovskoj, a na licu mesta je utvrđeno da su goreli kablovi na rashladnom uređaju zbog čega su zaposleni bili evakuisani.

Vatrogasne ekipe su izašle na teren, a intervenisalo je 12 vatrogasaca.

Tanjug/sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć