VATROGASCI U GLAVNOJ POŠTI: Izgoreli kablovi na klima uređaju

13. 11. 2025. u 16:11

ZBOG dima iz spoljne jedinice klima uređaja na sedmom spratu Glavne pošte u Takovskoj, danas su na ovoj zgradi intervenisali vatrogasci, rečeno je u Pošti Srbije

ВАТРОГАСЦИ У ГЛАВНОЈ ПОШТИ: Изгорели каблови на клима уређају

Vatrogasci su primili poziv u 14.06 sati da gore prostorije na krovu zgrade Glavne pošte u Takovskoj, a na licu mesta je utvrđeno da su goreli kablovi na rashladnom uređaju zbog čega su zaposleni bili evakuisani.

Vatrogasne ekipe su izašle na teren, a intervenisalo je 12 vatrogasaca.

Tanjug/sputnikportal.rs

