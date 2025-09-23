Nesreće

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode, ima povređenih, evo u kom su stanju

В.Н.

23. 09. 2025. u 07:18

Tokom noći u Beogradu došlo je do tri odvojene saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe povređene. Nije bilo stradalih.

БУРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Три саобраћајне незгоде, има повређених, ево у ком су стању

Foto: D. N.

Troje je zadobilo teže povređene, a jedna lakše, a ekipe Hitne pomoći su ih sve transportovale u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Ekipe Hitne pomoći u Beogradu imale su ukupno 105 intervencija, od čega 21 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara i srčanih i onkoloških bolesnika.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MEĐUNARODNA AKCIJA: Srbija i UAE spasili 165 dece i uhapsili 188 kriminalaca (VIDEO)
Hapšenja i istraga

0 0

MEĐUNARODNA AKCIJA: Srbija i UAE spasili 165 dece i uhapsili 188 kriminalaca (VIDEO)

Velika međunarodna operacija protiv seksualne eksploatacije dece na internetu sprovedena je uz učešće policija iz 15 zemalja, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Spaseno je 165 žrtava, uhapšeno 188 osumnjičenih, a zaplenjeno 153 uređaja i zatvoreno 113 naloga. Ministar Ivica Dačić poručuje: "Zaštita dece je naš apsolutni prioritet i u tome nema kompromisa." Pogledajte kako je ova akcija sprovedena i kako se međunarodna saradnja bori protiv najtežih oblika visokotehnološkog kriminala.

22. 09. 2025. u 19:46

I ŽENE SU SUROVE KAD ČINE ZLOČINE: Primeri pokazuju - ravnopravne u brutalnosti sa muškarcima
Nesreće

0 0

I ŽENE SU SUROVE KAD ČINE ZLOČINE: Primeri pokazuju - ravnopravne u brutalnosti sa muškarcima

PRESUDA Aldini Lakoti (40) iz Sjenice, koja je nedavno osuđena na najstrožu kaznu - doživotni zatvor, zbog ubistva svekrve Bajre Lakote (66) sa 121 ubodom noža, pokazala je da i žene prilikom izvršenja zločina mogu da budu i te kako surove i svirepe. Na to ukazuju i mnogobrojni primeri iz pravosudne prakse naše zemlje, gde su pojedine okrivljene dobile izuzetno visoke kazne.

22. 09. 2025. u 17:45

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka