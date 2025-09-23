BURNA NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode, ima povređenih, evo u kom su stanju
Tokom noći u Beogradu došlo je do tri odvojene saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe povređene. Nije bilo stradalih.
Troje je zadobilo teže povređene, a jedna lakše, a ekipe Hitne pomoći su ih sve transportovale u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Ekipe Hitne pomoći u Beogradu imale su ukupno 105 intervencija, od čega 21 na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara i srčanih i onkoloških bolesnika.
(Tanjug)
