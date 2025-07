SA MOTORA U INVALIDSKU PENZIJU: Aleksandar Stojanović (35), saobraćajni policajac, gost podkasta "Priče iz hronike"

VOZIO sam motor pod rotacijom na auto-putu posle Sava centra, kod isključenja za benzinsku pumpu. Kolega je išao ispred mene, bili smo u trećoj traci, kada je automobil iz srednje trake propustio kolegu i onda naglo skrenuo desno i udario me. Zajedno sa motorom sam odleteo ka prvoj točilici pumpe. Prilikom udarca sam se odbacio, odgurnuo motor, napravio sam salto unazad, kotrljajući se jedno 40 metara do točilice. Bio sam svestan svega. Zaustavio sam se ispod nekog parkiranog vozila, znam da je auspuh bio iznad mene.

FOTO: Novosti

Ovako u podkastu "Novosti" - "Priče iz hronike" govori saobraćajni policajac Aleksandar Stojanović, koji je zbog teških povreda u toj saobraćajnoj nesreći, 8. maja prošle godine, sada morao da u 35. godini ode u invalidsku penziju. Zbog tog nesrećnog incidenta dok je obavljao posao, koji je voleo, postao je najmlađi penzioner u Srbiji.

U nesreći su mu slomljeni kuk, butna kost i čašica kolena. Operisan je i tek posle šest meseci počeo je pomalo samostalno da hoda. Danas se gega na jednu stranu, jer mu je leva noga ostala kraća za centimetar i po.

- Dečko, koji me je udario autom, odmah je stao, preskočio ogradu i dotrčao do mene. Drma me i kaže: "Molim te, trepni da vidim da li si živ". Bio sam sav u bolovima i kažem mu: "Dobro, druže, živ sam, samo me noga boli". On je odahnuo: "Dobro je, samo da te nisam ubio" - priča nam Stojanović šta se sve dešavalo kobnog dana. - Bio sam u šoku, ne mogu da se pomerim. Kažem kolegi: "Izuj mi cipelu i zavarni malo zglob", ali kad je on to uradio počelo je da boli još više u kuku i rekao sam mu da ništa ne dira. Hitna me je prebacila na VMA.

Supruga ostala bez posla INVALIDSKA penzija mu je 60.000, a žena je dobila otkaz nakon što se vratila sa porodiljskog sa trećim detetom. Bila je zaposlena na određeno vreme i kada se vratila krajem juna, nisu joj produžili ugovor.

- Ministar policije mi je dolazio u posetu u bolnicu i pitao šta mi treba. Rekao sma sve, a on je kazao kada se oporavim da zatražim prijem kod njega, pa će videti šta se može učiniti - kaže Stojanović. - U bolnici sam razmišljao, kod kuće su mi žena i troje dece, živimo sami i ja kada dođem biću četvrto dete. Da sam poginuo, ne daj Bože, pitanje je šta bi bilo sa njima. Dobro je prošlo kako je moglo da bude.

- Zbog toga su mi ograničeni pokreti i tako će ostati. Doktor koji me je operisao mi je rekao da ako u budućnosti krenu jaki bolovi, moraće sve to da vade i ugrađuju veštački kuk. Ne mogu da napravim čučanj, kada pokušam odmah moram da se bacim unazad zbog bola. Mučim se kada vezujem pertlu i obuvam patiku. Kada sedim duže od sata, krene da mi trne noga od kolena nagore. I kad je promena vremena, bolovi su baš jaki - priča nam najmlađi invalidski penzioner, koji ima suprugu i troje male dece.

FOTO: Novosti

Stojanović nam kaže da je protiv vozača koji ga je udario pokrenut pravosudni postupak i da se tereti za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja:

- Kada se to desilo, on je non-stop bio pored mene. Njegov otac je zvao moju suprugu, a onda i on. Zvao je i mene. Ispričao mi je da je pogledao u retrovizor i video saobraćajca sa rotacijom na motoru kada je prošao i hteo je da skrene na pumpu da sipa gorivo. Kada je skrenuo, video je mene i već je bilo kasno. Ušao je u moju traku i desio se udarac.