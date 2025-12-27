VUČIĆ OBJAVIO VAŽNE VESTI: Krajem marta otvaranje velike fabrike dronova u našoj zemlji!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni "Banjica" u Beogradu, da će krajem marta ili početkom aprila biti otvorena prva velika fabrika dronova u Srbiji i istakao da će se tu praviti visoko sofisticirani dronovi.
- Uložimo mnogo i iznenadili biste se kada biste znali koliko danas imamo bespilotnih letelica u našim skladištima i onih dronova kamikaza, a i nekih drugih. Kupujemo i nastavljamo da kupujemo. Uskoro, krajem marta, najkasnije početkom aprila očekujem otvaranje prve velike fabrike u našoj zemlji dronova i sa ponosom ističem da će biti reč o visoko sofisticiranim dronovima - rekao je Vučić.
On je istakao da se ne radi o našem dronu Komarac 1, sa kojim smo inače zadovoljni, ili o Komarcu 2, već o visoko sofisticiranim dronovima koje ćemo raditi, kako je rekao, sa jednom velikom stranom silom.
- Biće proizvodnja ovde u Srbiji - dodao je Vučić.
Preporučujemo
SRBIJA IDE U DOBROM PRAVCU Vučić: Zemlja napreduje i tako ćemo nastaviti
27. 12. 2025. u 11:53
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)