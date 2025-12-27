VUČIĆ OBJAVIO VAŽNE VESTI: Krajem marta otvaranje velike fabrike dronova u našoj zemlji!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni "Banjica" u Beogradu, da će krajem marta ili početkom aprila biti otvorena prva velika fabrika dronova u Srbiji i istakao da će se tu praviti visoko sofisticirani dronovi.

- Uložimo mnogo i iznenadili biste se kada biste znali koliko danas imamo bespilotnih letelica u našim skladištima i onih dronova kamikaza, a i nekih drugih. Kupujemo i nastavljamo da kupujemo. Uskoro, krajem marta, najkasnije početkom aprila očekujem otvaranje prve velike fabrike u našoj zemlji dronova i sa ponosom ističem da će biti reč o visoko sofisticiranim dronovima - rekao je Vučić.

On je istakao da se ne radi o našem dronu Komarac 1, sa kojim smo inače zadovoljni, ili o Komarcu 2, već o visoko sofisticiranim dronovima koje ćemo raditi, kako je rekao, sa jednom velikom stranom silom.

- Biće proizvodnja ovde u Srbiji - dodao je Vučić.