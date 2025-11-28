OBLJUBIO MALOLETNICU, ONA OSTALA TRUDNA: Pokrenuta istraga protiv muškarca (62) u Beogradu

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv muškarca (62) zbog postojanja osnova sumnje da je od neutvđenog perioda do jula 2025. godine zloupotrebom ovlašćenja izvršio obljubu, koja je za posledicu imala trudnoću maloletne oštećene, koja mu je poverena radi vaspitavanja, staranja i nege.

Foto Shutterstock

Istragom je obuhvaćena i žena (37), majka maloletne oštećene zbog postojanja osnova sumnje da je omogućavala obljubu maloletne ćerke.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, a osumnjičenoj krivično delo podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa.

Oni su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da muškarcu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.