Hapšenja i istraga

AKCIJA BEOGRADSKE POLICIJE: Zaplenjeno pola kilograma kokaina i 3,5 kilograma marihuane

Zagorka Uskoković

23. 10. 2025. u 18:16

BEOGRADSKA policija u dve odvojene akcije, uhapsila je B. N. (50) i M. M. (48) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

АКЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Заплењено пола килограма кокаина и 3,5 килограма марихуане

Foto: MUP

U automobilu i kući koje je koristio B. N. policija je pronašla i zaplenila oko 450 grama kokaina, dve elektronske vagice za precizno merenje i 5.300 evra.

U drugoj akciji, policijski službenici su u automobilu i kući koje je koristio M. M. zaplenili oko 3,5 kilograma marihuane, manju količinu kokaina, tri elektronske vagice za precizno merenje, vakuum mašinu i 53.000 dinara.

Foto: MUP

 

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!