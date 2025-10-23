AKCIJA BEOGRADSKE POLICIJE: Zaplenjeno pola kilograma kokaina i 3,5 kilograma marihuane

BEOGRADSKA policija u dve odvojene akcije, uhapsila je B. N. (50) i M. M. (48) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

U automobilu i kući koje je koristio B. N. policija je pronašla i zaplenila oko 450 grama kokaina, dve elektronske vagice za precizno merenje i 5.300 evra.

U drugoj akciji, policijski službenici su u automobilu i kući koje je koristio M. M. zaplenili oko 3,5 kilograma marihuane, manju količinu kokaina, tri elektronske vagice za precizno merenje, vakuum mašinu i 53.000 dinara.

Foto: MUP

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.