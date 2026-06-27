MANJE PAPIRA, VIŠE ELEKTRONSKIH USLUGA: Rezultati projekta „eUprava za sve“

DODELOM priznanja lokalnim samoupravama koje su ostvarile zapažene rezultate u oblasti digitalizacije javne uprave, svečano je obeležen završetak projekta „eUprava za sve“. Priznanja su dodeljena Beloj Palanci, Beočinu, Velikom Gradištu, Vranju, Despotovcu, Kragujevcu, Nišu, Pirotu, Ćupriji i Čačku, koje su tokom realizacije projekta postali lideri u primeni elektronske uprave i digitalnoj transformaciji u efikasan servis građana i privrede.

Foto: Marina Jančević

Tokom projekta, deset gradova i opština uspešno je radilo na uvođenju novih elektronskih usluga i aplikacija, čime su napravljeni značajni koraci ka modernijoj, efikasnijoj i pristupačnijoj lokalnoj administraciji. Zahvaljujući sprovedenim aktivnostima, u ovim lokalnim samoupravama su unapređeni tehnički i organizacioni kapaciteti, uključujući sisteme za lakšu komunikaciju građana i uprava, unapređena je digitalna infrastruktura, omogućen je pristup ključnim informacionim sistemima kao što su eZUP, elektronska dostava, elektronska pisarnica, elektronski pečat i potpis, a veliki broj službenika je prošao obuke koje dodatno podižu kvalitet rada i usluga.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović istakao je da rezultati projekta potvrđuju da digitalizacija nije samo tehnološka promena, već važan instrument za unapređenje kvaliteta života građana i razvoj lokalnih zajednica.

Foto: Marina Jančević

„U Kancelariji za IT i eUpravu verujemo da je suština digitalizacije upravo u tome da država bude dostupnija građanima. Da smo na dobrom putu pokazuju i rezultati koje je Srbija postigla u razvoju elektronske uprave. Danas Portal eUprava koristi preko 2,9 miliona registrovanih eGrađana, a posebno je značajno da je kroz razmenu podataka po službenoj dužnosti do sada razmenjeno više od 560 miliona dokumenata, što predstavlja jedan od najboljih pokazatelja koliko smo uspeli da smanjimo potrebu da građani sami prikupljaju dokumentaciju koju država već poseduje“, poručio je Jovanović.

Uspešnim završetkom projekta „eUprava za sve“ postavljeni su temelji za dalji razvoj elektronskih usluga na lokalnom nivou, a ostvareni rezultati pokazali su da su savremena i dostupna elektronska uprava ključni preduslovi za efikasniju javnu administraciju i bolji kvalitet usluga za sve građane Srbije.

Projekat „eUprava za sve“ zajednički su sproveli Kancelarija za IT i eUpravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i NALED.