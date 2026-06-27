SOFRONIJEVIĆ NA SKUPU SRBIJA JEDNA PORODICA: Nakon skupa nastavljamo još bolje da radimo, jer Srbija mora da pobedi
MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da su građani na skup "Srbija jedna porodica" došli složno i istakla da Srbija pobeđuje.
-Očekujem da radimo još bolje, jer Srbija mora da pobedi, rekla je Sofronijević za Tanjug.
Istakla je da su na skupu građani iz svih krajeva, sa Kosova i Metogije i da su svi složni i svi su za Srbiju.
-Konačno je došao ovaj dan. Složno, svi zajedno - Srbija pobeđuje, istakla je Sofronijević, koja se zajedno sa građanima uputila ka platou ispred Narodne skupštine, gde se skup odrežava.
Više o dešavanjima na skupu pročitajte OVDE.
(Tanjug)
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