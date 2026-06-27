Politika

SOFRONIJEVIĆ NA SKUPU SRBIJA JEDNA PORODICA: Nakon skupa nastavljamo još bolje da radimo, jer Srbija mora da pobedi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 17:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da su građani na skup "Srbija jedna porodica" došli složno i istakla da Srbija pobeđuje.

СОФРОНИЈЕВИЋ НА СКУПУ СРБИЈА ЈЕДНА ПОРОДИЦА: Након скупа настављамо још боље да радимо, јер Србија мора да победи

Z.Jovanović

-Očekujem da radimo još bolje, jer Srbija mora da pobedi, rekla je Sofronijević za Tanjug.

Istakla je da su na skupu građani iz svih krajeva, sa Kosova i Metogije i da su svi složni i svi su za Srbiju.

-Konačno je došao ovaj dan. Složno, svi zajedno - Srbija pobeđuje, istakla je Sofronijević, koja se zajedno sa građanima uputila ka platou ispred Narodne skupštine, gde se skup odrežava.

Više o dešavanjima na skupu pročitajte OVDE.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 2

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: Gordi albion protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala

ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: "Gordi albion" protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala