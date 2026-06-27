KRECU HVALI PERIĆA: Iskusni primač igrao na pozoiciji korektora i pomogao ekipi da ostvari pobedu

PREGRMELI su Kubu. Odbojkaši su sinoć posle velike borbe uspeli da slome otpor uvek opasnih "pirata sa Kariba" - 3:1 "Orlovi" su već posle šest utakmica stigli do četvrte pobede u Ligi nacija i mogu da se nadaju čak i plasmanu na F8 u kineskom Ningbou. Srbi večeras (20.30) igraju sa domaćinom Francuskom, a sutra (20.30) se sastaju sa moćnom selekcijom SAD. Zato mogu da uživaju u duelima sa velesilama i da pokušaju da naprave podvig.

FOTO: volleyballworld.com

Selektor Geroge Krecu nije želeo da rizikuje sa rovitim korektorom Veljkom Mašulovićem i poziciju korektora namenio je Pavlu Periću. Selektor Krecu je zbog toga posebno izdvojio iskusnog primača:

- Moram da se zahvalim čitavom timu za prikazani trud. U postavi je bio momak (Perić) koji je poslednji put u Belhatovu igrao kao korektor. Posle godinu i po dana, i dugog odsustva zbog zdrastvenih problema, pomogao je ekipi baš na tom mestu. Puno poštovanje za Pavla i za ostale momke,

Prekaljeni rumunski stručnjak objasnio je za OSSRB šta traži od svojih igrača:

- Imamo kvalitet, ali moramo da naučimo kako da ostanemo fokusirani kada su uslovi teški. Želim da vidim da smo naučili. Stav, način na koji se igra sledeću poen, da budemo fokusirani, da se ne razmišlja previše o onome što se dogodilo. U poslednja dva seta protiv Kube presudla je velika želja. Pokazali smo da imamo snagu da se vratimo kada ne ide. Valja osetiti i kada se druga strana muči. To je ono što tražim od igrača. Zato je najvažniji stav.

Libero Stefan Negić podvukao je da je bilo jako teško protiv Kube, ali da je bilo veoma toplo u dvorani.

- Imali smo problema neki igrači nisu igrali, neko je uskočio, borili smo se. Drugi set smo odigrali loše,oni dobro, ali sada smo svi srećni zbog pobede. Borićemo se i dalje.

Perić: Lazaru sve najbolje

PAVLE Perić je podsetio da se tek vraća na teren, da se ekipa nije uigrala sa njim...

- Momci su se borili u ovim uslovima, svaka im čast. Dali smo sve od sebe, poslednji atom snage, zasluženo pobedili. Poželeo bih Lazaru Marinoviću sreću na svadbi, jer čovek je u petak uveče odigrao utakmicu, a u subotu mu je bio najbitniji dan u životu.Želim mu sve najbolje i daćemo sve od sebe da pobedimo za njega u nastavku turnira - kaže za OSSRB Perić.

Raspored

Sreda - 24.jun

Srbija - Japan 1:3

Petak - 26.jun

Srbija - Kuba 3:1

Subota - 27. jun

Srbija - Francuska sinoć

Nedelja - 28.jun

Srbija - SAD 20.30