Politika

ODEVENA U SRPSKU ZASTAVU STIGLA NA SKUP: Devojka svojim izgledom poslala jasnu poruku podrške predsedniku Vučiću

V.N.

27. 06. 2026. u 17:02

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NA velikom svenarodnom skupu „Srbija jedna porodica“ ispred Skupštine, pažnju brojnih prolaznika i medija privukla je devojka koja se u centru Beograda pojavila odevena u kreaciju u potpunosti napravljenu od srpske zastave.

ОДЕВЕНА У СРПСКУ ЗАСТАВУ СТИГЛА НА СКУП: Девојка својим изгледом послала јасну поруку подршке председнику Вучићу

Foto: Novosti

Ona je svojim specifičnim izgledom želela da simbolizuje nacionalno jedinstvo i pruži direktnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti



 

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