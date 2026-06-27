ODEVENA U SRPSKU ZASTAVU STIGLA NA SKUP: Devojka svojim izgledom poslala jasnu poruku podrške predsedniku Vučiću
NA velikom svenarodnom skupu „Srbija jedna porodica“ ispred Skupštine, pažnju brojnih prolaznika i medija privukla je devojka koja se u centru Beograda pojavila odevena u kreaciju u potpunosti napravljenu od srpske zastave.
Ona je svojim specifičnim izgledom želela da simbolizuje nacionalno jedinstvo i pruži direktnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.
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