Ekonomija

VOZIMO SE KAO PRAVA GOSPODA MODERNIM AUTO-PUTEM: "Novosti" na novoj deonici Moravskog koridora koju je izgradio Vučić (FOTO)

Goran Ćirović

27. 06. 2026. u 13:34

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JUTROS je u saobraćaj puštena nova deonica Moravskog koridira, auto-puta Preljina-Pojate, od petlje u prigradskom naselju Adrani do petlje u Preljini kod Čačka, u dužini od 29 kilometara, a koju je juče svečano otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

ВОЗИМО СЕ КАО ПРАВА ГОСПОДА МОДЕРНИМ АУТО-ПУТЕМ: Новости на новој деоници Моравског коридора коју је изградио Вучић (ФОТО)

Foto: D. Milovanović

Otvaranjem ove, pretposlednje deonice Moravskog koridora, Kraljevo je posle višdecenijskog iščekivanja konačno povezano sa mrežom auto-puteva što će ovdašnjim stanovnicima omogućiti bezbedno, komforno i brzo putovanje prema svim krajevima naše zemlje i dalje ka evropskim destinacijama.

G.Šljivić

 

U to su se, razgovarajući sa vozačima na naplatnoj rampi u Adranima, uverili i reporetri „Novosti“ koji su, neposredno po puštanju u saobraćaj, među prvima prokrstarili novom deonicom.

G.Šljivić

 

- Krenuli smo za Valjevo i najveći deo vozimo se kao prava gospoda modernim auto-putem na kojem mogu da pozavide i brojne evrpske zemlje. Više smo nego zadovoljni - prolazeći naplatnu rampu iz svog automobila poručuju dvojica Vrnjčana.

G.Šljivić

 

Od ukupno 112,3 do sada je u saobraćaj pušteno 100 kilometara, dok se radovi izvode na preostalih 12, od Adrana do Vrbe, i završetak se očekuje do kraja godine čime će ovaj kapitalni projekat i zahtevan građevinski poduhvat biti i okončan.

G.Šljivić

 

Vožnja novootvorenom deonicom do 1. jula biće potpuno besplatna, a koliko će iznositi putarina nakon toga, bar zasad, nema zvaničnih informcija. Kraljevčani su, podsećamo, predložolili da auto-put ponese ime čuvenog vojvode Jovana Kursule, Karađorđevog saborca i srpskog junaka iz Prvog srpskog ustanka, koji je vojevao protiv Turaka duž pomoravske trase ovog koridora, a konačnu reč o tome daće nadležne državne službe.

G.Šljivić

 

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