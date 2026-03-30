OVO SU POSLOVI BUDUĆNOSTI: Evo kako veštačka inteligencija diktira trendove na tržištu rada

NOVE kategorije poslova se razvijaju kako bi podržale interakciju između čoveka i veštačke inteligencije. Ljudski nadzor ostaje ključan za sigurno i efektivno upravljanje AI tehnologijom.

U doba veštačke inteligencije pojavljuju se nove kategorije poslova koji se ne uklapaju u postojeće organizacione sheme, a fokusirani su na saradnju između čoveka i veštačke inteligencije, kombinovanjem stručnosti mašinskog učenja sa psihologijom, organizacionim dizajnom i upravljanjem tokova rada.

Za većinu firmi ključan izazov je otkriti kako bi ljudi i veštačka inteligencija trebalo da sarađuju.

Pojedinci koji će se istaknuti u ovim ulogama razumeće kako ljudi funkcionišu: njihove kognitivne granice, gde poverenje opada i kako ljudi donose odluke pod pritiskom. Oni takođe razumeju kako AI modeluje razmišljanje, gde ne uspeva i kako se nosi sa nesigurnošću.

U poslednjih nekoliko godina organizacije su prvenstveno pristupale usvajanju veštačke inteligencije dodavanjem alata postojećim poslovima ili njihovim proširivanjem. Često su nova radna mesta bila jednostavno prepakovane inženjerske ili tehničke pozicije. Međutim, kako firme prelaze sa pilota na proizvodnju, fokus se počinje pomerati.

Dizajner odluka

Neki poslovi su usmereni na sigurno i strateško upravljanje veštačkom inteligencijom. Uzmimo, na primer, dizajnera odluka. Kako će firme sve više dozvoljavati veštačkoj inteligenciji donošenje odluka sa visokim ulozima, poput otkrivanja prevara, odobravanja zajmova i utvrđivanja kreditnih rezultata, biće im potrebna osoba koja će oblikovati način na koji će odluke biti donesene.

Trenutno naučnici i inženjeri podataka obavljaju taj posao kao deo izgradnje sistema. Ali u bliskoj budućnosti, neko će morati da sedi između algoritama i ishoda, što će biti zadatak dizajnera odluka. Oni će kreirati okvire i održavati odgovornost.

Službenik za iskustvo sa veštačkom inteligencijom

Drugi poslovi su usmereni na obezbeđivanje usklađenosti AI-a sa vrednostima i poslovnim ciljevima firme. Time će se baviti službenik za iskustvo sa veštačkom inteligencijom.

Za razliku od glavnog službenika za AI, koji se obično fokusira na razvoj proizvoda, upravljanje i implementaciju, službenik za iskustvo sa veštačkom inteligencijom izričito je odgovoran za to kako se Ai ponaša u interakciji sa ljudima.

Određene vrste firmi i industrija verovatno će predvoditi u uvođenju ovakvih poslova. Na primer, u zdravstvu, pomoćnici zasnovani na veštačkoj inteligenciji i roboti za velnes često komuniciraju sa pacijentima, a posao službenika za iskustvo sa veštačkom inteligencijom bio bi da tehnologija deluje empatično, pouzdano i sigurno. Slično bi moglo biti i sa obrazovanim tehnološkim firmama.

Savetnik za digitalnu etiku

Firme će takođe trebati radnike usmerene na kreiranje etičkih okvira za veštačku inteligenciju i postavljanje zaštitnih brojeva. To je važan zadatak jer je izgradnja etičke veštačke inteligencije složena i komplikovana, a toga će se prihvatiti savetnici za digitalnu etiku i slična zanimanja kako bi izgradili sigurnosne sisteme za AI i robotiku sa dovoljno kontrolnih tačaka i povratnih petlji za rano otkrivanje problema.

Oni će takođe biti odgovorni za praćenje industrijskih standarda i regulatornih zahteva. Još ne postoji upravljačko telo za sigurnosne standarde veštačke inteligencije, već se firme pridržavaju smernica institucija kao što je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Međutim, ISO ne može sprečiti svaki problem, i firme će morati da imaju nekog ko je fokusiran na sigurnost. Bez obzira na to koja nova radna mesta budu stvorena, ljudski nadzor će ostati ključan.

