PANIKA U HRVATSKOJ! LJudi nose kantice na pumpe, cena goriva divlja, počela i nestašica

NEKE benzinske pumpe u Hrvatskoj ostale su bez goriva samo dan pre nego što će na snagu stupiti nove cene koje donose poskupljenje.

Svuda po Hrvatskoj su nestašice goriva, uključujući i Zagreb. Ljudi su, kako se može videti na mrežama, nesigurni, u panici, i mnogi idu na benzinske pumpe sa balonima kako bi spremili zalihe.

Eurosuper će tako poskupeti sa sadašnjih 1,50 na 1,62 evra po litru, dok će evrodizel umesto dosadašnjih 1,55 koštati 1,73 evra po litru. Plavi dizel poskupljuje sa 0,89 na 1,19 evra po litru.

Rastu i cene tečnog naftnog gasa. Gas u rezervoarima poskupljuje sa 1,70 na 1,99 evra po kilogramu, a gas u bocama sa 2,40 na 2,57 evra po kilogramu.

Poseban problem je sa dizel gorivom. Od utorka, prema novom obračunu utvrđivanja najviših maloprodajnih cena naftnih derivata, evrodizel će dodatno da poskupi.

U Konavlima na pojedinim benzinskim pumpama nema dizela, a INA i Dirus već su obavestili svoje kupce o nestašici.Nedostatak goriva na jugu zemlje nije izolovan slučaj – na pojedinim pumpama u drugim delovima Hrvatske takođe nedostaje goriva, ali se čini da problem nije samo u ceni već i u snabdevanju, jer pojedine pumpe ne dobijaju dovoljno goriva, dok potražnja raste, prenose mediji.

I u Zagrebu, na Ininoj benzinskoj pumpi u Vukovarskoj ulici, nedaleko od Lisinskog, stoji obaveštenje da nema evrodizela, javlja Index. Na ulazu u benzinsku piše i da se Class Premium dizel toči po ceni običnog na dva agregata.

Ministar privrede Ante Šušnjar nakon sednice Vlade rekao je da on nema informaciju o nestašici goriva.

- I noćas su cisterne vozile na sve destinacije i bezbednost snabdevanja je osigurana, građanima poručujem da nema potrebe za iracionalnim stvaranjem zaliha goriva.

- Što se tiče bezbednosti snabdevanja, ona nije dovedena u pitanje ni u jednom trenutku. U svakom delu dana, u svakom delu Hrvatske, snabdevanje teče neometano, stalno se dovode količine koje su prethodno prodate, tako da nema poremećaja u snabdevanju. Imamo rafineriju i zbog toga svega imamo sigurnost snabdevanja - potvrdio je Šušnjar.

On je potvrdio i da danas INA jedina prodaje plavi dizel. „INA ima svoju rafineriju i ima prednost da se postavi na tržištu malo drugačije od drugih distributera“.

(Alo)

