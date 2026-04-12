"SITNA NEKULTURA": Top 10 loših navika vozača koje policija gotovo nikada ne kažnjava

MNOGI vozači ignorišu propise jer znaju da se kontrola fokusira na brzinu i alkohol, dok "sitna" nekultura ostaje po strani. Najveći problem je što ove navike direktno utiču na stvaranje gužvi i opštu bezbednost u gradovima.

Foto: Mihajlo Maricic / Panthermedia / Profimedia

Najčešći prekršaji koji vozačima u Srbiji dižu pritisak

Jedna od najopasnijih navika je nedovoljno odstojanje u gradskoj gužvi. Iako zakon nalaže bezbedno rastojanje, "lepljenje" za branik vozila ispred je svakodnevica koja često završava lančanim sudarima.

Kazna za ovaj prekršaj u Srbiji je fiksna i iznosi 5.000 dinara, ali se uz plaćanje u roku od osam dana može regulisati za samo 2.500 dinara.

Takođe, vozači često koriste svetla za maglu bez potrebe, naročito zadnja koja ozbiljno zaslepljuju ljude u koloni iza njih. Za nepropisnu upotrebu svetala predviđena je kazna od 5.000 dinara. Slična situacija je i sa onima koji ne koriste migavce pri prestrojavanju ili izlasku iz kružnog toka, što je jedan od najčešćih uzroka nervoze na našim putevima.

Poseban problem u Beogradu i većim gradovima je blokiranje raskrsnice. Vozači uđu u raskrsnicu iako je očigledno da ne mogu da prođu, čime potpuno parališu saobraćaj iz drugog smera. Kazna za ovo je takođe 5.000 dinara, ali policija retko interveniše osim u specijalnim akcijama ili putem sistema kamera.

Kazne od 25.000 dinara za parkiranje na mestima za invalide

Dok su kazne za obične prekršaje poput nepotrebnog trubljenja ili bacanja smeća iz vozila (koje može koštati od 10.000 do 20.000 dinara) relativno retke, jedna stavka se strogo kontroliše. Parkiranje na mestu za invalide u gradovima poput Beograda drakonski se kažnjava.

Pored kazne koja može dostići i 25.000 dinara po lokalnim odlukama, vlasnike čeka i trošak "pauka" koji iznosi još desetak hiljada. Na auto-putevima je i dalje aktuelan problem vožnje levom trakom koja je rezervisana isključivo za preticanje.

Mnogi vozači ostaju u njoj kilometrima, usporavajući protok saobraćaja, za šta je propisana kazna od 5.000 dinara. Takođe, motociklisti koji namerno savijaju ili sakrivaju tablice kako bi izbegli kamere rizikuju kaznu od 10.000 dinara.

Sve ove loše navike opstaju jer vozači veruju da su nevidljivi za sistem ako ne prave velike prekršaje. Ipak, sve veći broj kamera sa naprednim softverom u Srbiji polako počinje da beleži i ove "sitnice". Najbolji način da izbegnete stres i visoke troškove je da poštujete saobraćajnu kulturu čak i kada policija nije u blizini.

(Kamatica)