ARTILJERIJA, DRONOVI, OKLOPNA VOZILA... Nemačka povećava pomoć Ukrajini na 11,5 milijardi evra u 2026. godini

В. Н.

11. 11. 2025. u 12:03

NEMAČKA će povećati svoju pomoć Ukrajini za tri milijarde evra u 2026. godini, čime će ukupna podrška dostići više od 11,5 milijardi evra, prema najnovijem nacrtu budžeta koji je Ministarstvo finansija pripremilo za završnu raspravu Budžetskog odbora Bundestaga.

АРТИЉЕРИЈА, ДРОНОВИ, ОКЛОПНА ВОЗИЛА... Немачка повећава помоћ Украјини на 11,5 милијарди евра у 2026. години

Foto: Profimedia

Ta dodatna sredstva, koja će biti odvojena za odbrambene svrhe, biće usmerena na nabavku artiljerije, dronova, oklopnih vozila i zamenu dva raketna sistema protivvazdušne odbrane Patriot, piše "Velt".

Prema vladinim izvorima, sredstva su deo šireg plana da se ojača ukrajinska odbrana protiv ruskih napada.

Budžetski odbor Bundestaga biće zadužen za finalizaciju nacrta budžeta za 2026. godinu na sastanku zakazanom za četvrtak, dok će posebna pitanja u vezi sa klimatskom i infrastrukturnom transformacijom da se razmatraju odvojeno. 

Očekuje se da će ti planovi da budu objavljeni u narednim nedeljama, dok je već predviđeno povećanje finansiranja za projekte infrastrukture i klimatske neutralnosti.

Osim toga, predloženi budžet uključuje i novi fond od 450 miliona evra koji će biti usmeren na izgradnju i proširenje infrastrukturnih objekata poput mostova i tunela, dok bi penzijsko osiguranje trebalo da bude obogaćeno sa dodatnih 50 miliona evra za isplate penzija za prevremeni početak u 2026. godini.

Nemačka vlada se, takođe, obavezala da će nastaviti da podržava Ukrajinu u njenoj borbi protiv ruskih napada.

(Tanjug)

