PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Banjica“ u Beogradu.

Foto: Novosti

Vučić je rekao da su naši viteški preci govorili da se Srbija sa Banjice vinula u nebo.

- Davno zaboravljeni prvi vojni aerodrom u Srbiji formiran je ovde pre 115. godina. Vojnoobaveštajni rad i pripadnost nacionalnom pokretu mora se istakli i danas, budući da su oficiri tada smatrali da će avioni komitskim jedinicama na terenu pružiti neophodnu podršku. Na mestu odakle se Srbija vinula u nebo, mi danas postavljamo kamen temeljac jednom novom čudu, novoj zgradi MO i Generalštaba - rekao je on.

Vučić je rekao da će ovde biti izgrađene velelepne zgrade MO i Generalštaba.

- Ovde će biti izgrađen velelepni objekat zgrade generalštaba. Korisna povšrina biće 50 000 kvadratnih metara, baš sa značajem naše armije. SVe će biti završeno tačno za tri godine, verujem da će sve biti izgrađeno na vreme, napravljeni u pravom i dobrom bezbednosnom okruženju. Biće pomereno iz najužeg centra grada, verujem da će sa ovog mesta donosti važne odluke u interesu Srbije i njenih građana. Mnogo smo novcai zdvojili za ovaj projekta, jer smatramo da je višestruko značajan, u uslovima neizvesnosti i nemogućnosti predviđanja šta je pred nama.

- Uglavnom smo ćutali o onome čime nađa vojska raspolaže. Moramo da poodignemo nivo popunjenosti mnogih naših jedinica. Imamo visok nivo popunjenosti naše 3 glavne jedinicie, a popunjenost mora bit ipreko 95 posto.

- Ulažemo mnogo i iznenadili biste kada bi znali koliko imamo bespilotnih letelicau našim skladištima i dronova kamikaza. Kupujemo i nastavljamo da kupujuemo, krajem marta očekujem otvaranje velike fabrike dronova u našoj zemlji i biće reči o visoko sofisticiranim dronovima, koje radimo sa jednom velikom stranom silom. Biće proizvodnja ovde u Srbiji.

- Izuzezno sam zabrinut za situaciju u svetu, tenzije su svuda, od Bliskog istoka. Na dalekom istoku i po jučerašnjim i današnjim vestima, o rusko-urkajinskom sukobu da ne govorim i sve većim i značajnijim pripremama za sukob Rusija-Evropa. Srbija mora da sačuva mir, to je najviši i najvažniji prioritet, a imajući u vidu okruženju ne smemo da isključimo mogućnsot ataka na Srbiju i njen narod. Nisu oni bez razloga pravili neprirodne saveze, pravili su ih zbog Srbije.

- Mroamo da budemo budni, jaki, snažni. NE smem oda dozvolim oda budemo iznenađeni i napadnuti, ada nemamo mogućnsot pravog odgovora. Mir možemo da sačuvamo ako su nam vojska i sistem odbrane još snažniji .Zato nam se žuri da ta snaga kao odvraćajući faktor. Nastavićem oda se snažno naoružavamo da gradimo domaću vojnu industriju i uskoro ćemo se moći da pohvalim oda imamo višeslojno PVO koje po svojoj slojevitosti, vatrenoj moći malo koja zemlja ima. Moramo sebe da čuvamo, niko nas drugi čuvati neće. Nastavićem oda ulažemo na svaki mogući način, ponosan na rezultate Vosjke, po prvi put imamo dolazećih nego odlazećih vojnika, taj trend veruje mda će se nastaviti.

- Radite brže, nemamo vremnea. Pogledajte druge, moramo sve dodatno da ubrzamo.

Odgovori na pitanja novinara

- Kada nečiji posao ne razumete, kada ne razumete da je vođenje države u ovakiv mokolnostima teđka stvar, pričate gluposti o petoj stolici. Srbiaj je uvek imala sam osvoju stolicu, problem mnogih sa Srbijom je baš taj. Da je 5 stolica, bilo koju izmaknete Srbija je propala. Srbija ima jednu čvrstu uztemeljenu stolicu, zato ona stoji i niko ne može da je uništi. Naši interesi se nalazi na EU putu, sa saradnjom Rusijom Kinom ,dobrim odnosima sa SAD. Moram oda širimo naš uticaj i politiku na afrički i azijski kontinent, njihove ekonomije brže rastu nego evropske. Onaj ko to ne vidi i ne razume, ne može da vodi državu. Razumem sve njihove frustracije, što su hteli da budu pitani , a niko ih ni za šta ne pita. Čim budem imao vremena, otići ć uda obiđem 7 do 10 zemalja u Africi, da naše kompanije mogu da rade tamo, jer ovakve objekte mi ćemo da gradimo ovde, a potrebni su u Africi.

- Što se tiče docenta, voleo bih daz nam ko je taj čovek koji bi voleo da pomru penzioneri. Uvek vam je neko drugi kriv, kao što sam ja kriv za to što je neko sastavljao neke timove, a jedino što sam radio sam pomagao da bogato sastave te timove. Na kraju, neko mora da bude kriv, ja prihvatam. Ali da vam budu krivi penzioneri, da isključite njih, opet bi izgubili. Pogledajte istraživanja kod ljudi od 18 do 30, mi imamo duplu veću oni duplo nižu nego pre 9 meseci. To je nedostatak ideja planova i programa.

- Što se tiče gospodina DIkića i tužilaca koji kažu da je besmisleno, ja im verujem da je tako bilo. U Srbiji je napravljen narativ da je dozvoljeno pretiti ubistvima, ja sam pažljivo slšao, on je rekao da su potrebi ljudi u predsedništvu da mene izdaju i da će imati olakšavajuću okolnost, da će imati povez na oči, a mene bez poveza. Imate neke ljude u klubovima koji ne smeju da odu plašeći se šta će da mu skanidraju. Ja idem svak idan na posao, na svoje radno mesto. Neko da im je viknuo bu, rekli bi kako je to strašno. Kada ih pogledatep opreko i kažete ne radiš baš dobro posao, reći će da ih targetiraju. Kad nekome prete ubistvom, oni odmahnu rukom i kažu to nas ne interesuje.

- Sam se neću priključivati tužbi protiv Dikića, tu televiziju sam samo štitio i pomagao, nikada nisam bežao od odgovoara na pitanja, a nek im služi na čast sve gluposti koje izgovoaraju- Možete vi mene da streljate, Srbija u svojoj istoriji ima najnižu stopu nezaposlenosti i najvišu stopu zaposlenosti. Prvi put u istoriji imamo stabilnu valutu, od kad postojimo. Imamo najveći nivo investicija baš u voim godinama, iako ništa nismo rasprodavali, kao što su oni. Nismo mi prodali NIS, nego oni. KOliko laži o prodaju EPS-a, Telekoma, a nikom ništa. Sve smo sačuvali u našim rukama, svaki dinar na naplatnoj rampi ide Srbiji. Čestitam penzionerima, primiće najviše penzije u istoriji, jesu li nekad bile veće? Bile su 4 i 5 puta manje u vreme Dinkića i ostalih.