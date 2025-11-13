Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%
U DANAŠNjEM svetu, štednja predstavlja pametan korak ka sigurnijoj budućnosti. Oročena štednja u evrima omogućava da vaš novac raste, bez rizika i neizvesnosti koji prate druge vidove ulaganja.
To je pametan izbor za sve koji žele sigurnost, stabilnost i planirano uvećanje kapitala. Dok drugi tragaju za brzim prinosima, vi možete biti spokojni – jer vaš novac radi za vas. Ulaganjem u oročenu štednju, birate sigurnost, mudrost i finansijsku ravnotežu u svetu punom izazova.
UniCredit Banka prepoznaje važnost štednje za dobrobit svih onih koji pametno investiraju, pa je tradicionalno pripremila specijalnu ponudu za oročenu štednju u evrima. Za sve postojeće i nove klijente, na oročenja od 12 meseci, UniCredit Banka je obezbedila visoko konkurentnu nominalnu kamatnu stopu (NKS): 3.60%. Paket račun štednje je besplatan i može se otvoriti u bilo kojoj najbližoj UniCredit ekspozituri.
Više detalja o ponudi možete saznati na vebsajtu banke:https://www.unicreditbank.rs/ , ili posetom jedne od 74 ekspoziture širom Srbije, gde su vam na raspolaganju savetnici koji vam mogu dati sve neophodne informacije.
Ponuda važi za postojeće i nove klijente UniCredit Banke, za novouplaćena sredstva.
Ponuda važi u u periodu od 3. 11. do 30. 11. 2025.
Ponuda važi za oročenja na 12 meseci.
Reprezentativni primer za Oročenu štednju u evrima:
Ponuda važi za novouplaćene depozite od 3.11.2025. godine. Reprezentativni primer za oročenu štednju: Klasičan oročeni depozit u valuti EUR; Iznos: 50.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 3,60%; EKS 3.10%. Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 12 meseci; Ukupan iznos depozita i kamate po dospeću depozita: 51.825,00 EUR Poreska obaveza: (15,00%): 273,75 EUR; Ukupan iznos koji će korisnik primiti: 51.551,25 EUR.
Nema kriterijuma za indeksiranje depozita. Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: nema dodatnih troškova. Obračun rađen na dan 03.11.2025. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Minimalni iznos za oročenje je 50 EUR. Preduslov za oročenu štednju je otvoren Paket račun Štednje koji je besplatan.
