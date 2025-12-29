KAKO I GDE ZAMENITI POCEPANE NOVČANICE: Ovo su obaveze menjačnica i banaka

ZAKON ne obavezuje menjačnice da prihvate oštećen novac, ali banke moraju - pod jednim važnim uslovom: da ima više od 50 odsto novčanice.

Foto: Profimedia

Sigurno je da već sada u novčaniku imate neku oštećenu novčanicu ili vam se desilo da vam neko da pocepanu ili zalepljenu selotejpom. Njihova zamena u menjačnicama zavisi od poslovne politike vlasnika.

Borislav Brujić iz Udruženja menjača rekao je za RTS da po zakonu nije propisano da se u menjačnici menja oštećeni novac, ali da mogu to da urade po individualnoj volji.

- Oštećena novčanica je ona koja ima 51 odsto i više oštećenja. Zatim, ako su ofarbane ili sa nekim indigom gde se smatra da su ukradene - objasnio je Brujić i istakao da je njih nemoguće zameniti.

Uroš Milošević iz Narodne banke Srbije rekao je, gostujući u Beogradskoj hronici, da je procedura zamene drugačija za domaći i strani novac.

- Kada su u pitanju dinari, poslovne banke su u obavezi da za svaku dinarsku novčanicu koja je oštećena ispune uslove za zamenu. Tom odlukom zamene na licu mesta, tako da građani mogu da zamene dinarsku novčanicu u svakoj ekspozituri poslovne banke u Srbiji - rekao je Milošević i dodao je provizija za zamenu zavisi od politike poslovne banke.

Milošević navodi da je zamena oštećenog novca u stranoj valuti slična kao i sa domaćom.

- Isti je slučaj i za poslovne banke i za ovlašćene menjače u Srbiji da vrše otkup ili zamenu oštećenih novčanica stranog novca, evra, dolara ili sličnih valuta. Samo ako imaju poslovnog interesa uz proviziju koju samostalno određuju, oni mogu obaviti te vrste usluga. Ukoliko je zamena nemoguća, da je novčanica oštećena u toj meri da neće niko da je prihvati na teritoriji Srbije, moguća je zamena u centralnoj banci emitenta tog novca - istakao je Milošević.

(RTS)

BONUS VIDEO:

"BIĆE SVE GOTOVO ZA TRI GODINE": Vučić na polaganju kamena temeljca u kasarni "Banjica"